Инвалид-симулянт ограбил челябинских женщин

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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
Мужчина украл у одной из женщин телефон, у второй — телефон и золотую сережку Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области мужчина, выдававший себя за инвалида, ограбил несколько женщин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сначала он дрался с потерпевшими, а после грабил их и убегал, оставив коляску на месте преступления. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, после проверки всех фактов полицейские задержали грабителя.

«При проверке поступающих сведений возле одного из подъездов полицейские увидели мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Он был задержан и доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался неработающий, ранее судимый 52-летний местный житель, не лишенный физической возможности самостоятельно передвигаться», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве рассказали, что оба ограбления произошли, примерно, по одинаковому сценарию. Маскирующийся под инвалида выпивал в разных компаниях. В ходе посиделок у него всегда возникали конфликты с женщинами, в ходе которых он и грабил их.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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В Аргаяшском районе Челябинской области мужчина, выдававший себя за инвалида, ограбил несколько женщин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сначала он дрался с потерпевшими, а после грабил их и убегал, оставив коляску на месте преступления. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, после проверки всех фактов полицейские задержали грабителя. «При проверке поступающих сведений возле одного из подъездов полицейские увидели мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Он был задержан и доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался неработающий, ранее судимый 52-летний местный житель, не лишенный физической возможности самостоятельно передвигаться», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве рассказали, что оба ограбления произошли, примерно, по одинаковому сценарию. Маскирующийся под инвалида выпивал в разных компаниях. В ходе посиделок у него всегда возникали конфликты с женщинами, в ходе которых он и грабил их. «В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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