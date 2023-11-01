Инвалид-симулянт ограбил челябинских женщин

01 ноября 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Мужчина украл у одной из женщин телефон, у второй — телефон и золотую сережку Фото: Анна Майорова © URA.RU В Аргаяшском районе Челябинской области мужчина, выдававший себя за инвалида, ограбил несколько женщин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сначала он дрался с потерпевшими, а после грабил их и убегал, оставив коляску на месте преступления. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, после проверки всех фактов полицейские задержали грабителя. «При проверке поступающих сведений возле одного из подъездов полицейские увидели мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Он был задержан и доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался неработающий, ранее судимый 52-летний местный житель, не лишенный физической возможности самостоятельно передвигаться», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве рассказали, что оба ограбления произошли, примерно, по одинаковому сценарию. Маскирующийся под инвалида выпивал в разных компаниях. В ходе посиделок у него всегда возникали конфликты с женщинами, в ходе которых он и грабил их. «В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В Аргаяшском районе Челябинской области мужчина, выдававший себя за инвалида, ограбил несколько женщин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сначала он дрался с потерпевшими, а после грабил их и убегал, оставив коляску на месте преступления. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, после проверки всех фактов полицейские задержали грабителя. «При проверке поступающих сведений возле одного из подъездов полицейские увидели мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Он был задержан и доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался неработающий, ранее судимый 52-летний местный житель, не лишенный физической возможности самостоятельно передвигаться», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве рассказали, что оба ограбления произошли, примерно, по одинаковому сценарию. Маскирующийся под инвалида выпивал в разных компаниях. В ходе посиделок у него всегда возникали конфликты с женщинами, в ходе которых он и грабил их. «В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.