В Екатеринбурге после падения мальчика в колодец с кипятком пересчитали люки

С начала года в Екатеринбурге украли больше тысячи уличных люков
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик упал в колодец, прикрытый оконной рамой (архивное фото) Фото:
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В Екатеринбурге подросток провалился в колодец с кипятком

С начала года в Екатеринбурге украли больше тысячи люков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Екатеринбургской тепловой компании (ЕТК).

Подросток по имени Роман упал в коллектор, не прикрытый люком, с горячей водой вечером 26 октября. Инцидент произошел на 40-летия Октября. У мальчика диагностировали ожоги 50-55% площади тела, он находится в тяжелом состоянии. В ЕТК после ЧП сообщили, что люк был украден.

«У нас вместе с „Водоканалом“ с начала года украли больше тысячи уличных люков», — пояснили в ЕТК. В пресс-службе «Водоканала» отметили, что у них своровали 360 люков. В прошлом году у ЕТК похитили 242 люка.

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Перед происшествием Роман хотел напугать знакомую. Он пришел к ней с другом, однако реализовать план не получилось. После этого мальчик, как говорили источники агентства, наступил на оконную раму, которая прикрывала открытый коллектор, и упал.

После ЧП силовики завели уголовное дело. Подруга подростка рассказывала корреспонденту, что ему помог таксист, который в тот момент проезжал мимо. Он передал пострадавшего врачам.

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С начала года в Екатеринбурге украли больше тысячи люков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Екатеринбургской тепловой компании (ЕТК). Подросток по имени Роман упал в коллектор, не прикрытый люком, с горячей водой вечером 26 октября. Инцидент произошел на 40-летия Октября. У мальчика диагностировали ожоги 50-55% площади тела, он находится в тяжелом состоянии. В ЕТК после ЧП сообщили, что люк был украден. «У нас вместе с „Водоканалом“ с начала года украли больше тысячи уличных люков», — пояснили в ЕТК. В пресс-службе «Водоканала» отметили, что у них своровали 360 люков. В прошлом году у ЕТК похитили 242 люка. Перед происшествием Роман хотел напугать знакомую. Он пришел к ней с другом, однако реализовать план не получилось. После этого мальчик, как говорили источники агентства, наступил на оконную раму, которая прикрывала открытый коллектор, и упал. После ЧП силовики завели уголовное дело. Подруга подростка рассказывала корреспонденту, что ему помог таксист, который в тот момент проезжал мимо. Он передал пострадавшего врачам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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