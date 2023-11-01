В США испугались новой российской бомбы, разрушающей глубоководные бункеры

01 ноября 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Российские бомбы способны разрушать бункеры на глубине до 66 футов, пишет BI Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные Силы России разрабатывают новый тип «умной» планирующей бомбы, способной разрушать глубоководные бункеры даже на большой глубине. Об этом пишет американский портал Business Insider. «Россия развертывает новый тип „умной“ планирующей бомбы, разрушающей бункеры даже глубоко под землей», — говорится в материале. Там добавили, что этот тип бомбы использует обновленную технологию наведения, позволяющую достигать более точных результатов. Снаряды представляют собой модернизированные версии известных бомб, таких как ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Бомба способна разрушать бункеры на глубине до 66 футов и пробивать железобетон на глубине до 10 футов. Подобные бомбы представляют сложность для современных систем противовоздушной обороны, так как их трудно сбить с курса из-за веса, заключили в материале.

Вооруженные Силы России разрабатывают новый тип «умной» планирующей бомбы, способной разрушать глубоководные бункеры даже на большой глубине. Об этом пишет американский портал Business Insider. «Россия развертывает новый тип „умной“ планирующей бомбы, разрушающей бункеры даже глубоко под землей», — говорится в материале. Там добавили, что этот тип бомбы использует обновленную технологию наведения, позволяющую достигать более точных результатов. Снаряды представляют собой модернизированные версии известных бомб, таких как ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Бомба способна разрушать бункеры на глубине до 66 футов и пробивать железобетон на глубине до 10 футов. Подобные бомбы представляют сложность для современных систем противовоздушной обороны, так как их трудно сбить с курса из-за веса, заключили в материале.