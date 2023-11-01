Ежедневное число заболевших COVID-19 челябинцев превысило 100 человек в сутки

В Челябинской области за сутки зафиксировано 125 случаев заболеваемости коронавирусом. Об этом 1 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.
«За сутки в Челябинской области количество подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 125. В Челябинске число зараженных за сутки 1 ноября равно 65», — уточнили в надзорном ведомстве.
На втором месте по заболевшим находится Магнитогорск — десять случаев за сутки, на третьем Миасс — восемь. В других районах региона число заразившихся не превышает шести человек.
Сутками ранее число заболевших увеличилось на 59 случаев, а пиковое значение на прошлой неделе составило 102 случая в сутки. При этом, в среднем, ежедневно число зараженных увеличивается на 74 пациента, согласно показателям за неделю.
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