Ежедневное число заболевших COVID-19 челябинцев превысило 100 человек в сутки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , кровь из пальца, анализ крови, забор крови из пальца, тест ковид
За сутки в Челябинской области зафиксировали 125 случаев заражения коронавирусом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области за сутки зафиксировано 125 случаев заболеваемости коронавирусом. Об этом 1 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«За сутки в Челябинской области количество подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 125. В Челябинске число зараженных за сутки 1 ноября равно 65», — уточнили в надзорном ведомстве.

На втором месте по заболевшим находится Магнитогорск — десять случаев за сутки, на третьем Миасс — восемь. В других районах региона число заразившихся не превышает шести человек.

Сутками ранее число заболевших увеличилось на 59 случаев, а пиковое значение на прошлой неделе составило 102 случая в сутки. При этом, в среднем, ежедневно число зараженных увеличивается на 74 пациента, согласно показателям за неделю.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области за сутки зафиксировано 125 случаев заболеваемости коронавирусом. Об этом 1 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «За сутки в Челябинской области количество подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 125. В Челябинске число зараженных за сутки 1 ноября равно 65», — уточнили в надзорном ведомстве. На втором месте по заболевшим находится Магнитогорск — десять случаев за сутки, на третьем Миасс — восемь. В других районах региона число заразившихся не превышает шести человек. Сутками ранее число заболевших увеличилось на 59 случаев, а пиковое значение на прошлой неделе составило 102 случая в сутки. При этом, в среднем, ежедневно число зараженных увеличивается на 74 пациента, согласно показателям за неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...