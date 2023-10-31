В ХМАО вуз решил оштрафовать почти на миллион студентку, которая бросила учебу

01 ноября 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Суд назначил студентке штраф размером в 300000 рублей, несмотря на требование вуза Фото: Анна Майорова © URA.RU Ханты-Мансийская государственная медакадемия подала иск в суд, чтобы взыскать штраф около 945 тысяч рублей со студентки, которая отчислилась. Девушка 2,5 года училась в вузе по целевой программе с обязательным дальнейшим трудоустройством. Информацию об этом опубликовали в официальном сообществе судов ХМАО «ВКонтакте». «БУ „Ханты-Мансийская государственная медицинская академия“ обратилось в Радужнинский городской суд с исковым заявлением к Делеу А.М. о взыскании штрафа по договору о целевом обучении. Истец [вуз] просит взыскать с ответчика штраф по договору о целевом обучении в размере 944 886,99 рублей и расходы на уплату государственной полшины в размере 12 649 рублей», — говорится в публикации сообщества. Иск мотивировали тем, что студентка отчислилась, а после не оплатила штраф по договору. По итогу судебных разбирательств неустойку снизили до 300 тысяч рублей.

Ханты-Мансийская государственная медакадемия подала иск в суд, чтобы взыскать штраф около 945 тысяч рублей со студентки, которая отчислилась. Девушка 2,5 года училась в вузе по целевой программе с обязательным дальнейшим трудоустройством. Информацию об этом опубликовали в официальном сообществе судов ХМАО «ВКонтакте». «БУ „Ханты-Мансийская государственная медицинская академия“ обратилось в Радужнинский городской суд с исковым заявлением к Делеу А.М. о взыскании штрафа по договору о целевом обучении. Истец [вуз] просит взыскать с ответчика штраф по договору о целевом обучении в размере 944 886,99 рублей и расходы на уплату государственной полшины в размере 12 649 рублей», — говорится в публикации сообщества. Иск мотивировали тем, что студентка отчислилась, а после не оплатила штраф по договору. По итогу судебных разбирательств неустойку снизили до 300 тысяч рублей.