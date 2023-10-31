31 октября 2023

В ХМАО вуз решил оштрафовать почти на миллион студентку, которая бросила учебу

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Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Белинского. Екатеринбург, библиотека, занятие, учеба, студентка, учебники, подготовка к экзаменам, образование, уроки, подготовка к учебному году, изучение, дистанционное обучение, заочное обучение
Суд назначил студентке штраф размером в 300000 рублей, несмотря на требование вуза Фото:

Ханты-Мансийская государственная медакадемия подала иск в суд, чтобы взыскать штраф около 945 тысяч рублей со студентки, которая отчислилась. Девушка 2,5 года училась в вузе по целевой программе с обязательным дальнейшим трудоустройством. Информацию об этом опубликовали в официальном сообществе судов ХМАО «ВКонтакте».

«БУ „Ханты-Мансийская государственная медицинская академия“ обратилось в Радужнинский городской суд с исковым заявлением к Делеу А.М. о взыскании штрафа по договору о целевом обучении. Истец [вуз] просит взыскать с ответчика штраф по договору о целевом обучении в размере 944 886,99 рублей и расходы на уплату государственной полшины в размере 12 649 рублей», — говорится в публикации сообщества.

Иск мотивировали тем, что студентка отчислилась, а после не оплатила штраф по договору. По итогу судебных разбирательств неустойку снизили до 300 тысяч рублей.

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Ханты-Мансийская государственная медакадемия подала иск в суд, чтобы взыскать штраф около 945 тысяч рублей со студентки, которая отчислилась. Девушка 2,5 года училась в вузе по целевой программе с обязательным дальнейшим трудоустройством. Информацию об этом опубликовали в официальном сообществе судов ХМАО «ВКонтакте». «БУ „Ханты-Мансийская государственная медицинская академия“ обратилось в Радужнинский городской суд с исковым заявлением к Делеу А.М. о взыскании штрафа по договору о целевом обучении. Истец [вуз] просит взыскать с ответчика штраф по договору о целевом обучении в размере 944 886,99 рублей и расходы на уплату государственной полшины в размере 12 649 рублей», — говорится в публикации сообщества. Иск мотивировали тем, что студентка отчислилась, а после не оплатила штраф по договору. По итогу судебных разбирательств неустойку снизили до 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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