В ХМАО вуз решил оштрафовать почти на миллион студентку, которая бросила учебу

Ханты-Мансийская государственная медакадемия подала иск в суд, чтобы взыскать штраф около 945 тысяч рублей со студентки, которая отчислилась. Девушка 2,5 года училась в вузе по целевой программе с обязательным дальнейшим трудоустройством. Информацию об этом опубликовали в официальном сообществе судов ХМАО «ВКонтакте».
«БУ „Ханты-Мансийская государственная медицинская академия“ обратилось в Радужнинский городской суд с исковым заявлением к Делеу А.М. о взыскании штрафа по договору о целевом обучении. Истец [вуз] просит взыскать с ответчика штраф по договору о целевом обучении в размере 944 886,99 рублей и расходы на уплату государственной полшины в размере 12 649 рублей», — говорится в публикации сообщества.
Иск мотивировали тем, что студентка отчислилась, а после не оплатила штраф по договору. По итогу судебных разбирательств неустойку снизили до 300 тысяч рублей.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.