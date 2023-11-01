Подрядчика пермского аэропорта оштрафовали за нарушения при реконструкции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный аэропорт Пермь (Большое Савино). Пермь, аэропорт, пешеходный переход, большое савино, международный аэропорт пермь
Подрядчику пермского аэропорта выписали штраф на 600 тысяч рублей Фото:

Фирму «СтройТрансГаз», которая должна проводить реконструкцию аэропорта Перми, оштрафовали за выявленные при проведении работ нарушения. Они были обнаружены в ходе шести выездных проверок контролирующими органами. Сумма штрафа составила 600 тысяч рублей.

«Выявлены несоответствия с проектной и рабочей документацией, несоответствия требованиям ГОСТ, СНиП, СП, СанПин и другим нормативным техническим актам РФ. Об этом сказано в досудебной претензии, направленной в адрес компании „СтройТрансГаз“ ФКУ „Ространсмодернизация“. За каждое из шести предписаний предусмотрен штраф в 100 тысяч рублей. Таким образом „СтройТрансГазу“ выписали очередной штраф на 600 тысяч рублей», — сообщает 59.RU.

Ранее подрядчику выставляли пять претензий на сумму в 7,8 млн рублей. Из них 200 тысяч рублей с компании «СтройТрансГаз» взыскали принудительно по решению суда. По информации издания, из-за выявленных нарушений и срывов сроков работ, федеральные власти планируют расторгнуть контракт на первый этап реконструкции аэропорта Перми с данной организацией.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фирму «СтройТрансГаз», которая должна проводить реконструкцию аэропорта Перми, оштрафовали за выявленные при проведении работ нарушения. Они были обнаружены в ходе шести выездных проверок контролирующими органами. Сумма штрафа составила 600 тысяч рублей. «Выявлены несоответствия с проектной и рабочей документацией, несоответствия требованиям ГОСТ, СНиП, СП, СанПин и другим нормативным техническим актам РФ. Об этом сказано в досудебной претензии, направленной в адрес компании „СтройТрансГаз“ ФКУ „Ространсмодернизация“. За каждое из шести предписаний предусмотрен штраф в 100 тысяч рублей. Таким образом „СтройТрансГазу“ выписали очередной штраф на 600 тысяч рублей», — сообщает 59.RU. Ранее подрядчику выставляли пять претензий на сумму в 7,8 млн рублей. Из них 200 тысяч рублей с компании «СтройТрансГаз» взыскали принудительно по решению суда. По информации издания, из-за выявленных нарушений и срывов сроков работ, федеральные власти планируют расторгнуть контракт на первый этап реконструкции аэропорта Перми с данной организацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...