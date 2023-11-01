Подрядчика пермского аэропорта оштрафовали за нарушения при реконструкции

01 ноября 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Подрядчику пермского аэропорта выписали штраф на 600 тысяч рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Фирму «СтройТрансГаз», которая должна проводить реконструкцию аэропорта Перми, оштрафовали за выявленные при проведении работ нарушения. Они были обнаружены в ходе шести выездных проверок контролирующими органами. Сумма штрафа составила 600 тысяч рублей. «Выявлены несоответствия с проектной и рабочей документацией, несоответствия требованиям ГОСТ, СНиП, СП, СанПин и другим нормативным техническим актам РФ. Об этом сказано в досудебной претензии, направленной в адрес компании „СтройТрансГаз“ ФКУ „Ространсмодернизация“. За каждое из шести предписаний предусмотрен штраф в 100 тысяч рублей. Таким образом „СтройТрансГазу“ выписали очередной штраф на 600 тысяч рублей», — сообщает 59.RU. Ранее подрядчику выставляли пять претензий на сумму в 7,8 млн рублей. Из них 200 тысяч рублей с компании «СтройТрансГаз» взыскали принудительно по решению суда. По информации издания, из-за выявленных нарушений и срывов сроков работ, федеральные власти планируют расторгнуть контракт на первый этап реконструкции аэропорта Перми с данной организацией.

Фирму «СтройТрансГаз», которая должна проводить реконструкцию аэропорта Перми, оштрафовали за выявленные при проведении работ нарушения. Они были обнаружены в ходе шести выездных проверок контролирующими органами. Сумма штрафа составила 600 тысяч рублей. «Выявлены несоответствия с проектной и рабочей документацией, несоответствия требованиям ГОСТ, СНиП, СП, СанПин и другим нормативным техническим актам РФ. Об этом сказано в досудебной претензии, направленной в адрес компании „СтройТрансГаз“ ФКУ „Ространсмодернизация“. За каждое из шести предписаний предусмотрен штраф в 100 тысяч рублей. Таким образом „СтройТрансГазу“ выписали очередной штраф на 600 тысяч рублей», — сообщает 59.RU. Ранее подрядчику выставляли пять претензий на сумму в 7,8 млн рублей. Из них 200 тысяч рублей с компании «СтройТрансГаз» взыскали принудительно по решению суда. По информации издания, из-за выявленных нарушений и срывов сроков работ, федеральные власти планируют расторгнуть контракт на первый этап реконструкции аэропорта Перми с данной организацией.