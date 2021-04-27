27 апреля 2021
26 апреля 2021

МВД: реконструкция аэропорта Перми привела к уголовному делу

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый терминал Пермского аэропорта Большое Савино. Пермь , аэропорт, вид из окна
При реконструкции пермского аэропорта было совершено мошенничество Фото:

Следователи пермского линейного отдела МВД РФ на транспорте возбудили уголовное дело, связанное с реконструкцией аэропорта Большое Савино. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МВД РФ на транспорте по Уральскому федеральному округу.

«В Пермском линейном отделе на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, — прим. редакции), в отношении неустановленного лица. В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-розыскное мероприятия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал тот факт, что при строительстве перрона и рулежных дорожек использовались не те материалы, которые были предусмотрены проектной документаций. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Подрядчиком по контракту на реконструкцию аэропорта является АО «Стройтрансгаз». Сообщается, что якобы нарушения допустили две организации, с которыми были заключены договоры субподряда. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Стройтрансгаза» с просьбой прокомментировать ситуацию и пояснить, как уголовное дело отразится на сроках реконструкции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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