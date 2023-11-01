Зоозащитница заплатит 700 тысяч матери ребенка, которого загрызли собаки в Оренбурге

Зоозащитницу в Оренбурге оштрафуют на 700 тысяч за клевету
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Суд обязал зоозащитницу выплатить 700 тысяч рублей Фото:

Суд Оренбурга вынес приговор в отношении женщины, которая опубликовала недостоверные сведения о погибшем ребенке. Она обвинила его в жестоком обращении с животными. За это она будет обязана выплатить 700 тысяч рублей.

«Суд частично удовлетворил требования матери погибшего мальчика. Юлия Я. должна опровергнуть свое сообщение, а также компенсировать моральный вред в размере 700 тысяч рублей», — сообщило издание «Урал56.ру». Отмечается, что решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

В середине апреля в Оренбурге нашли труп малолетнего ребенка, погибшего во время нападения стаи бродячих собак, передает МК. На теле 8-летнего мальчика присутствовали укушенные раны. Предполагалось, что мальчик пытался убежать и спрятаться в гаражах, однако не успел спастись. После трагедии местная зоозащитница опубликовала видео, где рассказала о якобы жестоком обращении ребенка с животными.

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Суд Оренбурга вынес приговор в отношении женщины, которая опубликовала недостоверные сведения о погибшем ребенке. Она обвинила его в жестоком обращении с животными. За это она будет обязана выплатить 700 тысяч рублей. «Суд частично удовлетворил требования матери погибшего мальчика. Юлия Я. должна опровергнуть свое сообщение, а также компенсировать моральный вред в размере 700 тысяч рублей», — сообщило издание «Урал56.ру». Отмечается, что решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано. В середине апреля в Оренбурге нашли труп малолетнего ребенка, погибшего во время нападения стаи бродячих собак, передает МК. На теле 8-летнего мальчика присутствовали укушенные раны. Предполагалось, что мальчик пытался убежать и спрятаться в гаражах, однако не успел спастись. После трагедии местная зоозащитница опубликовала видео, где рассказала о якобы жестоком обращении ребенка с животными.
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