Губернатор Моор представил проект бюджета Тюменской области

01 ноября 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор представил проект регионального бюджета на ближайшие три года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение регионального парламента проект бюджета на период с 2024 по 2026 гг. Документ был опубликован на официальном сайте регионального парламента. «Проект закона Тюменской области „Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“ подготовлен с учетом федерального и регионального налогового и бюджетного законодательства, исходя из сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ. И прогноза социально-экономического развития Тюменской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», — указано в пояснительной записке к проекту бюджета. Согласно проекту, в 2024 году доходы бюджета Тюменской области достигнут 242,6 млрд. руб. при расходах в 286,3 млрд руб. В 2025 году доходная часть региональной казны составит 245,6 млрд рублей, на расходы уйдет 281,7 млрд руб. По итогам 2026 года доходы бюджета Тюменской области должны составить 245,9 млрд руб. При этом, на расходы уйдет до 281,5 млрд руб. Общественные обсуждения по проекту бюджета на предстоящие три года пройдут в Тюменской областной думе. Заседание назначено на 2 ноября.

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение регионального парламента проект бюджета на период с 2024 по 2026 гг. Документ был опубликован на официальном сайте регионального парламента. «Проект закона Тюменской области „Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“ подготовлен с учетом федерального и регионального налогового и бюджетного законодательства, исходя из сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ. И прогноза социально-экономического развития Тюменской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», — указано в пояснительной записке к проекту бюджета. Согласно проекту, в 2024 году доходы бюджета Тюменской области достигнут 242,6 млрд. руб. при расходах в 286,3 млрд руб. В 2025 году доходная часть региональной казны составит 245,6 млрд рублей, на расходы уйдет 281,7 млрд руб. По итогам 2026 года доходы бюджета Тюменской области должны составить 245,9 млрд руб. При этом, на расходы уйдет до 281,5 млрд руб. Общественные обсуждения по проекту бюджета на предстоящие три года пройдут в Тюменской областной думе. Заседание назначено на 2 ноября.