Как и когда лучше строить коттедж в Тюмени

Тюменские риэлторы и застройщики определили, когда лучше строить коттедж

02 ноября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Для большинства строительных работ лучше всего подходит теплое время года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С началом зимы в Тюмени, как правило, снижаются темпы строительства индивидуального жилья. Застройщики называют зиму наименее удачным сезоном для начала стройки, однако именно сейчас лучше всего начинать планировать будущие работы. Журналист URA.RU задал вопросы об индивидуальном строительстве риэлторам и застройщикам Тюмени. На основании их ответов удалось составить наиболее простой план действий, если вы решили самостоятельно возвести себе жилье. Первый этап. Земля. Покупкой земли тюменские риэлторы рекомендуют озаботиться именно зимой. Пик продаж спадает, на рынке участков наступает период покоя, кто-то даже начинает предлагать дисконты размером 10-15%. Начинать искать уголок для коттеджа стоит заранее. «Крупных земельных участков, которые покупают и делят на небольшие, в окрестностях Тюмени уже практически нет. Значит, индивидуальные наделы тоже на рынке почти не появляются. Все лето был очень высокий спрос, самые удачные земли раскупили», — рассказала URA.RU президент областного объединения риэлторов Светлана Бабушкина. Второй этап. Изыскания и проекты. Перед началом строительства придется провести множество работ. Исследование уровня грунтовых вод, планирование участка, проектирование будущего жилища — все это и многое другое застройщики рекомендуют не делать самостоятельно, даже если есть навыки. За нужными исследованиями стоит обратиться в геодезические компании. А большинство документальных работ поможет провести проектная компания. Третий этап. Выбор подрядчика. Теперь предстоит выбрать подрядчика. Первым делом стоит обратить внимание на его репутацию — прочитать отзывы, проверить опыт строительства в выбранном вами сегменте, Так же большинство застройщиков рекомендуют посмотреть, как выглядят реальные дома, построенные или сейчас строящиеся выбранной вами компанией. Четвертый этап. Документы. Последнее, что предстоит сделать перед тем, как закупать строительные материалы — получить все нужные для начала строительства документы. Разрешение на проведение строительных работ выдает местная администрация. Чтобы его получить, потребуется паспорт проекта строительства и документы по проекту частного дома. Их поможет подготовить проектная компания из второго этапа и застройщик. После того, как вы получите разрешение на строительство, можете начинать подготовку участка и покупку строительных материалов. А если у вас возникли трудности — задайте вопрос любому застройщику: там объяснят подробнее, к кому и в каком порядке вам следует обращаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С началом зимы в Тюмени, как правило, снижаются темпы строительства индивидуального жилья. Застройщики называют зиму наименее удачным сезоном для начала стройки, однако именно сейчас лучше всего начинать планировать будущие работы. Журналист URA.RU задал вопросы об индивидуальном строительстве риэлторам и застройщикам Тюмени. На основании их ответов удалось составить наиболее простой план действий, если вы решили самостоятельно возвести себе жилье. Покупкой земли тюменские риэлторы рекомендуют озаботиться именно зимой. Пик продаж спадает, на рынке участков наступает период покоя, кто-то даже начинает предлагать дисконты размером 10-15%. Начинать искать уголок для коттеджа стоит заранее. Второй этап. Изыскания и проекты. Перед началом строительства придется провести множество работ. Исследование уровня грунтовых вод, планирование участка, проектирование будущего жилища — все это и многое другое застройщики рекомендуют не делать самостоятельно, даже если есть навыки. За нужными исследованиями стоит обратиться в геодезические компании. А большинство документальных работ поможет провести проектная компания. Третий этап. Выбор подрядчика. Теперь предстоит выбрать подрядчика. Первым делом стоит обратить внимание на его репутацию — прочитать отзывы, проверить опыт строительства в выбранном вами сегменте, Так же большинство застройщиков рекомендуют посмотреть, как выглядят реальные дома, построенные или сейчас строящиеся выбранной вами компанией. Четвертый этап. Документы. Последнее, что предстоит сделать перед тем, как закупать строительные материалы — получить все нужные для начала строительства документы. Разрешение на проведение строительных работ выдает местная администрация. Чтобы его получить, потребуется паспорт проекта строительства и документы по проекту частного дома. Их поможет подготовить проектная компания из второго этапа и застройщик.