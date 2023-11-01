На трассе, на которую курганцы жаловались Путину, демонтировали светофоры и закрыли проезд в село

Депутат Камшилов: на трассе «Иртыш» убрали светофоры и закрыли проезд в Зайково

02 ноября 2023 в 04:07 Размер текста - 17 +

На трассе убрали светофоры и закрыли поворот для безопасности водителей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на трассе «Иртыш» перекрыли поворот в село Зайково и демонтировали светофоры, установленные два года назад. Теперь жителям Зайково и Изумрудного придется делать крюк в семь километров, чтобы попасть домой. Об этом заявил депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. «На трассе „Иртыш“ перекрыли поворот на Зайково со стороны Кургана, демонтировали светофоры, установленные два года назад по согласованию с городской администрацией. За это время было обещано обустроить прямую дорогу от Зайково в сторону Заозерного, но теперь местным жителям придется делать крюк в семь километров, чтобы попасть домой», — написал Камшилов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU сообщили, что обслуживанием трассы занимается ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В 2021 году после ремонта закрыли левый поворот на Зайково в целях безопасности, но после многочисленных обращений местных жителей его вновь открыли. С начала 2022 года на этом участке зарегистрировали 22 ДТП, пять из которых были с пострадавшими. По этой причине было принято решение восстановить прежнюю схему движения для безопасности водителей», — рассказали в правительстве. На данный момент мэрия Кургана работает над вопросом отсыпки объездной дороги в Зайково в обход федеральной трассы. В 2021 году, из-за многочисленных обращений жителей Зайково, после установки светофора решили открыть левый поворот на микрорайон. Планировалось сделать это лишь на время строительства новой внутренней дороги, которая свяжет Зайково с Курганом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане на трассе «Иртыш» перекрыли поворот в село Зайково и демонтировали светофоры, установленные два года назад. Теперь жителям Зайково и Изумрудного придется делать крюк в семь километров, чтобы попасть домой. Об этом заявил депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. «На трассе „Иртыш“ перекрыли поворот на Зайково со стороны Кургана, демонтировали светофоры, установленные два года назад по согласованию с городской администрацией. За это время было обещано обустроить прямую дорогу от Зайково в сторону Заозерного, но теперь местным жителям придется делать крюк в семь километров, чтобы попасть домой», — написал Камшилов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU сообщили, что обслуживанием трассы занимается ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В 2021 году после ремонта закрыли левый поворот на Зайково в целях безопасности, но после многочисленных обращений местных жителей его вновь открыли. С начала 2022 года на этом участке зарегистрировали 22 ДТП, пять из которых были с пострадавшими. По этой причине было принято решение восстановить прежнюю схему движения для безопасности водителей», — рассказали в правительстве. На данный момент мэрия Кургана работает над вопросом отсыпки объездной дороги в Зайково в обход федеральной трассы. В 2021 году, из-за многочисленных обращений жителей Зайково, после установки светофора решили открыть левый поворот на микрорайон. Планировалось сделать это лишь на время строительства новой внутренней дороги, которая свяжет Зайково с Курганом.