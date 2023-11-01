Россия создаст почти круглогодичную охрану Севморпути

02 ноября 2023 в 03:34 Размер текста - 17 +

На защиту СМП российским охотникам за субмаринами выделят новый ледокол Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Северный морской путь (СМП) будут почти круглогодично охранять российские охотники за субмаринами. Для охраны 14-й бригаде противолодочных кораблей Северного флота выделят боевой ледокол «Иван Папанин», сообщили источники в военном ведомстве. «В Минобороны РФ приняли решение обеспечить почти круглогодичное присутствие кораблей ВМФ в Арктике, в акватории СМП. Для решения этой задачи 14-я бригада противолодочных кораблей Кольской флотилии Северного флота в ближайшее время получит ледокол „Иван Папанин“. Он обеспечит деятельность боевых кораблей в самых сложных погодных условиях», — пишут «Известия» со ссылкой на информированного источника в ведомстве. Ледокол поможет вести патруль акватории СМП большую часть года, кроме периодов, когда арктические воды покрыты плотным ледяным покровом. В бригаду, которая получит ледокол, входят четыре противолодочных корабля — «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков», «Адмирал Чабаненко» и «Адмирал Левченко». Ранее URA.RU писало, что власти РФ развивают Архангельский транспортный узел для усиления защиты Арктики. Также глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о продолжении системного развития Северного морского пути, который является важным транспортным коридором.

Северный морской путь (СМП) будут почти круглогодично охранять российские охотники за субмаринами. Для охраны 14-й бригаде противолодочных кораблей Северного флота выделят боевой ледокол «Иван Папанин», сообщили источники в военном ведомстве. «В Минобороны РФ приняли решение обеспечить почти круглогодичное присутствие кораблей ВМФ в Арктике, в акватории СМП. Для решения этой задачи 14-я бригада противолодочных кораблей Кольской флотилии Северного флота в ближайшее время получит ледокол „Иван Папанин“. Он обеспечит деятельность боевых кораблей в самых сложных погодных условиях», — пишут «Известия» со ссылкой на информированного источника в ведомстве. Ледокол поможет вести патруль акватории СМП большую часть года, кроме периодов, когда арктические воды покрыты плотным ледяным покровом. В бригаду, которая получит ледокол, входят четыре противолодочных корабля — «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков», «Адмирал Чабаненко» и «Адмирал Левченко». Ранее URA.RU писало, что власти РФ развивают Архангельский транспортный узел для усиления защиты Арктики. Также глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о продолжении системного развития Северного морского пути, который является важным транспортным коридором.