01 ноября 2023

Россия создаст почти круглогодичную охрану Севморпути

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, ледокол москва, северный морской путь
На защиту СМП российским охотникам за субмаринами выделят новый ледокол Фото:

Северный морской путь (СМП) будут почти круглогодично охранять российские охотники за субмаринами. Для охраны 14-й бригаде противолодочных кораблей Северного флота выделят боевой ледокол «Иван Папанин», сообщили источники в военном ведомстве.

«В Минобороны РФ приняли решение обеспечить почти круглогодичное присутствие кораблей ВМФ в Арктике, в акватории СМП. Для решения этой задачи 14-я бригада противолодочных кораблей Кольской флотилии Северного флота в ближайшее время получит ледокол „Иван Папанин“. Он обеспечит деятельность боевых кораблей в самых сложных погодных условиях», — пишут «Известия» со ссылкой на информированного источника в ведомстве.

Ледокол поможет вести патруль акватории СМП большую часть года, кроме периодов, когда арктические воды покрыты плотным ледяным покровом. В бригаду, которая получит ледокол, входят четыре противолодочных корабля — «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков», «Адмирал Чабаненко» и «Адмирал Левченко».

Ранее URA.RU писало, что власти РФ развивают Архангельский транспортный узел для усиления защиты Арктики. Также глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о продолжении системного развития Северного морского пути, который является важным транспортным коридором.

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Северный морской путь (СМП) будут почти круглогодично охранять российские охотники за субмаринами. Для охраны 14-й бригаде противолодочных кораблей Северного флота выделят боевой ледокол «Иван Папанин», сообщили источники в военном ведомстве. «В Минобороны РФ приняли решение обеспечить почти круглогодичное присутствие кораблей ВМФ в Арктике, в акватории СМП. Для решения этой задачи 14-я бригада противолодочных кораблей Кольской флотилии Северного флота в ближайшее время получит ледокол „Иван Папанин“. Он обеспечит деятельность боевых кораблей в самых сложных погодных условиях», — пишут «Известия» со ссылкой на информированного источника в ведомстве. Ледокол поможет вести патруль акватории СМП большую часть года, кроме периодов, когда арктические воды покрыты плотным ледяным покровом. В бригаду, которая получит ледокол, входят четыре противолодочных корабля — «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков», «Адмирал Чабаненко» и «Адмирал Левченко». Ранее URA.RU писало, что власти РФ развивают Архангельский транспортный узел для усиления защиты Арктики. Также глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о продолжении системного развития Северного морского пути, который является важным транспортным коридором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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