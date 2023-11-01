В России предложили давать один млн рублей за рождение третьего ребенка

«Известия»: ОП РФ предлагает выделять млн рублей за рождение третьего ребенка

02 ноября 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

В Общественной палате предлагают выдавать миллион рублей за рождение третьего ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для того, чтобы выйти на устойчивый рост населения России, следует стимулировать семьи к рождению второго и следующих детей. В качестве одной их мер предлагается ввести «многодетный» капитал в один миллион рублей, который будет предоставляться при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей, говорится в докладе Общественной палаты РФ (ОП РФ). «Выйти на устойчивый рост населения можно только с опорой на увеличение рождаемости. Для этого следует стимулировать семьи к рождению второго и следующих детей, поэтому предлагается введение капитала в один миллион рублей, который будет предоставляться при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей. Он будет выдаваться в дополнение к уже существующему материнскому капиталу», — пишут «Известия» со ссылкой на доклад. В ОП РФ сообщают, что предложения будут направлены в правительство России. Подобные меры начали применять в Приморском крае в январе 2023 года. При рождении третьего или последующих детей в 2023—2025 годах родителям выделяют миллион рублей, чтобы погасить ипотеку на жилье, купленное именно в этом регионе. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Сергей Рыбальченко рассказал «Известиям», что численность женщин в возрасте от 30 до 40 лет, у которых есть вероятность рождения третьего ребенка, «стремительно снижается». «Времени на эксперименты уходит много, а у нас его нет. Поэтому необходимы гарантированные меры по всей стране, чтобы семьи могли планировать рождение детей», — отметил Рыбальченко. Ранее сообщалось, что в России планируют ограничить выплату маткапитала на первенца или перевести акцент предоставления выплаты на второго ребенка. Девелопер жилого кластера RDD Владимир Щекин отметил, что ограничение возраста для получения маткапитала станет ошибкой, так как в стране растет средний возраст женщин, рожающих первенца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для того, чтобы выйти на устойчивый рост населения России, следует стимулировать семьи к рождению второго и следующих детей. В качестве одной их мер предлагается ввести «многодетный» капитал в один миллион рублей, который будет предоставляться при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей, говорится в докладе Общественной палаты РФ (ОП РФ). «Выйти на устойчивый рост населения можно только с опорой на увеличение рождаемости. Для этого следует стимулировать семьи к рождению второго и следующих детей, поэтому предлагается введение капитала в один миллион рублей, который будет предоставляться при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей. Он будет выдаваться в дополнение к уже существующему материнскому капиталу», — пишут «Известия» со ссылкой на доклад. В ОП РФ сообщают, что предложения будут направлены в правительство России. Подобные меры начали применять в Приморском крае в январе 2023 года. При рождении третьего или последующих детей в 2023—2025 годах родителям выделяют миллион рублей, чтобы погасить ипотеку на жилье, купленное именно в этом регионе. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Сергей Рыбальченко рассказал «Известиям», что численность женщин в возрасте от 30 до 40 лет, у которых есть вероятность рождения третьего ребенка, «стремительно снижается». «Времени на эксперименты уходит много, а у нас его нет. Поэтому необходимы гарантированные меры по всей стране, чтобы семьи могли планировать рождение детей», — отметил Рыбальченко. Ранее сообщалось, что в России планируют ограничить выплату маткапитала на первенца или перевести акцент предоставления выплаты на второго ребенка. Девелопер жилого кластера RDD Владимир Щекин отметил, что ограничение возраста для получения маткапитала станет ошибкой, так как в стране растет средний возраст женщин, рожающих первенца.