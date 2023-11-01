Курганский чиновник Медведев взял на контроль проблемный дом

Директор департамента ЖКХ администрации Кургана Роман Медведев взял на контроль дом по улице Чернореченской, 99, жители которого пожаловались на протечки из-за затянувшегося капитального ремонта кровли. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии города.
«Роман Медведев взял на контроль ситуацию с домом по ул. Чернореченская, 99, жители которого пожаловались на протечки из-за затянувшегося ремонта кровли. Вместе с представителями фонда капремонта и подрядной организации глава департамента выехал на проблемный адрес, обговорил с подрядчиком план завершения работ и встретился с жителями», — сообщается в telegram-канале администрации.
Ранее Медведев взял на контроль дом по ул. Алексеева, 1, жительница которого пожаловалась на протекающую кровлю. Женщина является мамой участника спецоперации. Медведев заявил, что не оставит данную ситуацию и в дальнейшем будет следить за ходом работ.
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