01 ноября 2023

Курганский чиновник Медведев взял на контроль проблемный дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, совещание, чиновник, заседание, руки, депутат
Роман Медведев проконтролирует ремонт дома из-за затянувшегося капремонта Фото:

Директор департамента ЖКХ администрации Кургана Роман Медведев взял на контроль дом по улице Чернореченской, 99, жители которого пожаловались на протечки из-за затянувшегося капитального ремонта кровли. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии города.

«Роман Медведев взял на контроль ситуацию с домом по ул. Чернореченская, 99, жители которого пожаловались на протечки из-за затянувшегося ремонта кровли. Вместе с представителями фонда капремонта и подрядной организации глава департамента выехал на проблемный адрес, обговорил с подрядчиком план завершения работ и встретился с жителями», — сообщается в telegram-канале администрации.

Ранее Медведев взял на контроль дом по ул. Алексеева, 1, жительница которого пожаловалась на протекающую кровлю. Женщина является мамой участника спецоперации. Медведев заявил, что не оставит данную ситуацию и в дальнейшем будет следить за ходом работ.

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Директор департамента ЖКХ администрации Кургана Роман Медведев взял на контроль дом по улице Чернореченской, 99, жители которого пожаловались на протечки из-за затянувшегося капитального ремонта кровли. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии города. «Роман Медведев взял на контроль ситуацию с домом по ул. Чернореченская, 99, жители которого пожаловались на протечки из-за затянувшегося ремонта кровли. Вместе с представителями фонда капремонта и подрядной организации глава департамента выехал на проблемный адрес, обговорил с подрядчиком план завершения работ и встретился с жителями», — сообщается в telegram-канале администрации. Ранее Медведев взял на контроль дом по ул. Алексеева, 1, жительница которого пожаловалась на протекающую кровлю. Женщина является мамой участника спецоперации. Медведев заявил, что не оставит данную ситуацию и в дальнейшем будет следить за ходом работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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