Курганский чиновник Медведев взял на контроль проблемный дом

02 ноября 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

Роман Медведев проконтролирует ремонт дома из-за затянувшегося капремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор департамента ЖКХ администрации Кургана Роман Медведев взял на контроль дом по улице Чернореченской, 99, жители которого пожаловались на протечки из-за затянувшегося капитального ремонта кровли. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии города. «Роман Медведев взял на контроль ситуацию с домом по ул. Чернореченская, 99, жители которого пожаловались на протечки из-за затянувшегося ремонта кровли. Вместе с представителями фонда капремонта и подрядной организации глава департамента выехал на проблемный адрес, обговорил с подрядчиком план завершения работ и встретился с жителями», — сообщается в telegram-канале администрации. Ранее Медведев взял на контроль дом по ул. Алексеева, 1, жительница которого пожаловалась на протекающую кровлю. Женщина является мамой участника спецоперации. Медведев заявил, что не оставит данную ситуацию и в дальнейшем будет следить за ходом работ.

Директор департамента ЖКХ администрации Кургана Роман Медведев взял на контроль дом по улице Чернореченской, 99, жители которого пожаловались на протечки из-за затянувшегося капитального ремонта кровли. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии города. «Роман Медведев взял на контроль ситуацию с домом по ул. Чернореченская, 99, жители которого пожаловались на протечки из-за затянувшегося ремонта кровли. Вместе с представителями фонда капремонта и подрядной организации глава департамента выехал на проблемный адрес, обговорил с подрядчиком план завершения работ и встретился с жителями», — сообщается в telegram-канале администрации. Ранее Медведев взял на контроль дом по ул. Алексеева, 1, жительница которого пожаловалась на протекающую кровлю. Женщина является мамой участника спецоперации. Медведев заявил, что не оставит данную ситуацию и в дальнейшем будет следить за ходом работ.