Чиновник мэрии Кургана Медведев взял на контроль проблему матери участника СВО. Фото

31 октября 2023 в 08:06 Размер текста - 17 +

Роман Медведев побывал в квартире матери участника СВО, где с потолка бежала вода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор департамента ЖКХ администрации Кургана Роман Медведев взял на личный контроль ситуацию с домом №1 на улице Алексеева, жительница которого пожаловалась на протекающую кровлю. Горожанка является мамой участника СВО. Информация об этом опубликована в паблике мэрии Кургана в соцсети «ВКонтакте». «Во время выезда Роман Медведев вместе с представителем прокуратуры пообщался с жительницей, квартира которой находится на верхнем этаже и больше всего страдает от протекающей кровли. Фондом капремонта проведено несколько аукционов по выбору подрядной организации, но заявок не было. Кровля крайне изношена, и это доставляет жильцам массу неудобств», — указано в сообщении мэрии Кургана. Медведев отметил, что ДЖКХ не оставит данную ситуацию и в дальнейшем будет держать вопрос на контроле. На этой неделе будут направлены специалисты департамента. Вместе с управляющей компанией они определят работы, которые необходимо выполнить до того момента, пока подрядчик, который будет чинить кровлю, не начнет ремонт. По словам Медведева, уже поступила заявка от потенциального подрядчика, подведение итогов аукциона состоится в первых числах ноября. Ранее в Генпрокуратуре РФ взяли на контроль проблему ремонта крыши в многоквартирном доме в Заозерном микрорайоне Кургана, в котором проживает мама участника спецоперации. Женщина жаловалась на то, что квартиру регулярно затапливает. Директор департамента ЖКХ мэрии Кургана взял на личный контроль ситуацию с ремонтом крыши в доме матери участника СВО Фото: группа администрации Кургана в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор департамента ЖКХ администрации Кургана Роман Медведев взял на личный контроль ситуацию с домом №1 на улице Алексеева, жительница которого пожаловалась на протекающую кровлю. Горожанка является мамой участника СВО. Информация об этом опубликована в паблике мэрии Кургана в соцсети «ВКонтакте». «Во время выезда Роман Медведев вместе с представителем прокуратуры пообщался с жительницей, квартира которой находится на верхнем этаже и больше всего страдает от протекающей кровли. Фондом капремонта проведено несколько аукционов по выбору подрядной организации, но заявок не было. Кровля крайне изношена, и это доставляет жильцам массу неудобств», — указано в сообщении мэрии Кургана. Медведев отметил, что ДЖКХ не оставит данную ситуацию и в дальнейшем будет держать вопрос на контроле. На этой неделе будут направлены специалисты департамента. Вместе с управляющей компанией они определят работы, которые необходимо выполнить до того момента, пока подрядчик, который будет чинить кровлю, не начнет ремонт. По словам Медведева, уже поступила заявка от потенциального подрядчика, подведение итогов аукциона состоится в первых числах ноября. Ранее в Генпрокуратуре РФ взяли на контроль проблему ремонта крыши в многоквартирном доме в Заозерном микрорайоне Кургана, в котором проживает мама участника спецоперации. Женщина жаловалась на то, что квартиру регулярно затапливает.