На трассе Екатеринбург — Реж (Свердловская область) произошло смертельное ДТП. Автомобиль совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили очевидцы аварии.
«Труп на дороге. Трасса Екб-Реж — ДТП! Очень сильный гололед! Будьте предельно осторожны», — пишет telegram-канал «РежONE» со ссылкой на очевидца. На видео мужчина предположил, что пешехода переехала «Газель».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД Свердловской области. На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции для установления причин и последствий.
Обновлено 07:57 часов (05:57 МСК).
«По предварительным данным, водитель автомобиля „Газель“ допустил наезд на человека. От полученных травм пешеход скончался», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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