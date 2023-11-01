01 ноября 2023

На свердловской трассе автомобиль насмерть переехал человека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный переезд. Арамиль, снег, покрышки, дтп, остатки автомобиля
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Фото:

На трассе Екатеринбург — Реж (Свердловская область) произошло смертельное ДТП. Автомобиль совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили очевидцы аварии.

«Труп на дороге. Трасса Екб-Реж — ДТП! Очень сильный гололед! Будьте предельно осторожны», — пишет telegram-канал «РежONE» со ссылкой на очевидца. На видео мужчина предположил, что пешехода переехала «Газель».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД Свердловской области. На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции для установления причин и последствий.

Обновлено 07:57 часов (05:57 МСК).

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Газель“ допустил наезд на человека. От полученных травм пешеход скончался», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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На трассе Екатеринбург — Реж (Свердловская область) произошло смертельное ДТП. Автомобиль совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили очевидцы аварии. «Труп на дороге. Трасса Екб-Реж — ДТП! Очень сильный гололед! Будьте предельно осторожны», — пишет telegram-канал «РежONE» со ссылкой на очевидца. На видео мужчина предположил, что пешехода переехала «Газель». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД Свердловской области. На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции для установления причин и последствий. Обновлено 07:57 часов (05:57 МСК). «По предварительным данным, водитель автомобиля „Газель“ допустил наезд на человека. От полученных травм пешеход скончался», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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