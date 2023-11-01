Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова встретилась с одним из продюсеров сериала «Слово пацана» Дмитрием Табарчуком. После общения с командой проекта Лантратова решила сходить на премьеру фильма о казанской ОПГ из 90-х. В Татарстане накануне разразился скандал, что кинопродукт может романтизировать молодежный бандитизм.
«Мне показали несколько фрагментов фильма. Для меня было важно увидеть маркировку для детей — убедилась, что она есть. Никакой романтизации бандитской жизни в сериале не увидела», — заявила Лантратова в своем telegram-канале.
По мнению депутата, если родители не будут обращать внимание на своих детей, то улица может сыграть с ними «злую шутку». Лантратова отметила, что приняла решение сходить 9 ноября на премьеру, а затем обнародовать подробные выводы.
Ранее Лантратова поручила провести проверку «Слово пацана». Депутат направила запрос с просьбой проверить тизеры сериала в части маркировки возрастной классификации. Поводом стало обращение детского омбудсмена из Татарстана Ирины Волынец, которая настаивает на запрете сериала.
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