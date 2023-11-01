Челябинский депутат Госдумы пойдет на скандальную премьеру фильма «Слово пацана». Фото

Продюсеры пригласили Яну Лантратову на фильм о казанской ОПГ

02 ноября 2023 в 07:57 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова не увидела в кинопродукте романтизацию бандитизма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова встретилась с одним из продюсеров сериала «Слово пацана» Дмитрием Табарчуком. После общения с командой проекта Лантратова решила сходить на премьеру фильма о казанской ОПГ из 90-х. В Татарстане накануне разразился скандал, что кинопродукт может романтизировать молодежный бандитизм. «Мне показали несколько фрагментов фильма. Для меня было важно увидеть маркировку для детей — убедилась, что она есть. Никакой романтизации бандитской жизни в сериале не увидела», — заявила Лантратова в своем telegram-канале. По мнению депутата, если родители не будут обращать внимание на своих детей, то улица может сыграть с ними «злую шутку». Лантратова отметила, что приняла решение сходить 9 ноября на премьеру, а затем обнародовать подробные выводы. Ранее Лантратова поручила провести проверку «Слово пацана». Депутат направила запрос с просьбой проверить тизеры сериала в части маркировки возрастной классификации. Поводом стало обращение детского омбудсмена из Татарстана Ирины Волынец, которая настаивает на запрете сериала. Продюсер сериала «Слово пацана» Дмитрий Табарчук показал депутату фрагменты сериалы фото: telegram-канал Яны Лантратовой

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова встретилась с одним из продюсеров сериала «Слово пацана» Дмитрием Табарчуком. После общения с командой проекта Лантратова решила сходить на премьеру фильма о казанской ОПГ из 90-х. В Татарстане накануне разразился скандал, что кинопродукт может романтизировать молодежный бандитизм. «Мне показали несколько фрагментов фильма. Для меня было важно увидеть маркировку для детей — убедилась, что она есть. Никакой романтизации бандитской жизни в сериале не увидела», — заявила Лантратова в своем telegram-канале. По мнению депутата, если родители не будут обращать внимание на своих детей, то улица может сыграть с ними «злую шутку». Лантратова отметила, что приняла решение сходить 9 ноября на премьеру, а затем обнародовать подробные выводы. Ранее Лантратова поручила провести проверку «Слово пацана». Депутат направила запрос с просьбой проверить тизеры сериала в части маркировки возрастной классификации. Поводом стало обращение детского омбудсмена из Татарстана Ирины Волынец, которая настаивает на запрете сериала.