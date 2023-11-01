01 ноября 2023

Челябинский депутат Госдумы пойдет на скандальную премьеру фильма «Слово пацана». Фото

Продюсеры пригласили Яну Лантратову на фильм о казанской ОПГ
© Служба новостей «URA.RU»
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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Яна Лантратова не увидела в кинопродукте романтизацию бандитизма Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова встретилась с одним из продюсеров сериала «Слово пацана» Дмитрием Табарчуком. После общения с командой проекта Лантратова решила сходить на премьеру фильма о казанской ОПГ из 90-х. В Татарстане накануне разразился скандал, что кинопродукт может романтизировать молодежный бандитизм.

«Мне показали несколько фрагментов фильма. Для меня было важно увидеть маркировку для детей — убедилась, что она есть. Никакой романтизации бандитской жизни в сериале не увидела», — заявила Лантратова в своем telegram-канале.

По мнению депутата, если родители не будут обращать внимание на своих детей, то улица может сыграть с ними «злую шутку». Лантратова отметила, что приняла решение сходить 9 ноября на премьеру, а затем обнародовать подробные выводы.

Ранее Лантратова поручила провести проверку «Слово пацана». Депутат направила запрос с просьбой проверить тизеры сериала в части маркировки возрастной классификации. Поводом стало обращение детского омбудсмена из Татарстана Ирины Волынец, которая настаивает на запрете сериала.

Продюсер сериала «Слово пацана» Дмитрий Табарчук показал депутату фрагменты сериалы
Продюсер сериала «Слово пацана» Дмитрий Табарчук показал депутату фрагменты сериалы

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова встретилась с одним из продюсеров сериала «Слово пацана» Дмитрием Табарчуком. После общения с командой проекта Лантратова решила сходить на премьеру фильма о казанской ОПГ из 90-х. В Татарстане накануне разразился скандал, что кинопродукт может романтизировать молодежный бандитизм. «Мне показали несколько фрагментов фильма. Для меня было важно увидеть маркировку для детей — убедилась, что она есть. Никакой романтизации бандитской жизни в сериале не увидела», — заявила Лантратова в своем telegram-канале. По мнению депутата, если родители не будут обращать внимание на своих детей, то улица может сыграть с ними «злую шутку». Лантратова отметила, что приняла решение сходить 9 ноября на премьеру, а затем обнародовать подробные выводы. Ранее Лантратова поручила провести проверку «Слово пацана». Депутат направила запрос с просьбой проверить тизеры сериала в части маркировки возрастной классификации. Поводом стало обращение детского омбудсмена из Татарстана Ирины Волынец, которая настаивает на запрете сериала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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