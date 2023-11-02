Как снизить плату за электричество

Роскачество советует чаще размораживать холодильник, чтобы сэкономить

02 ноября 2023 в 08:42 Размер текста - 17 +

Чтобы не пришлось много платить за электричество, надо научиться его экономить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы снизить плату за электроэнергию надо использовать посуду с крышкой при готовке, чаще размораживать холодильник и выключать электроприборы из розетки. О всех способах рассказали в Роскачестве. Холодильник Роскачество рекомендует часто размораживать холодильник. Дело в том, что толстый слой льда ухудшает работу прибора, который вынужден потреблять больше энергии. При этом лучше всегда держать холодильник наполненным. Тем самым будет сохраняться ровная температура, а электроприбор будет реже включать компрессор. По этой же причине не надо ставить теплую еду в камеру. Чтобы холодильник меньше тратил энергии, надо поставить его в самое прохладное место. Если он находится в зоне, где температура достигает 30 градусов, то потребление электричества вырастает в два раза. К тоже частое открывание дверей также заставляет прибор больше потреблять энергии — на 15—20%, а в старых агрегатах даже до 50%, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Готовка на электроплите Есть способы сэкономить и при готовке. Для этого еду надо готовить в кастрюлях и сковородках, накрытых крышкой. По расчетам Роскачества, тем самым потребление энергии будет меньше в три раза. Также стоит отдавать предпочтение посуде с тонким дном — она быстрее нагревается. Стоит ли отключать приборы из розетки Роскачество рекомендует отключать электроприборы из розетки, даже если они выключены. Дело в том, что во время ожидания они все равно потребляют энергию. То же самое касается и зарядных устройств для телефона, ноутбука и планшета. Как экономить на стирке вещей Организация рекомендует использовать стиральную машину на непродолжительных по времени режимах. При этом не стоит обильно загружать устройство, чтобы оно потребляло больше энергии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы снизить плату за электроэнергию надо использовать посуду с крышкой при готовке, чаще размораживать холодильник и выключать электроприборы из розетки. О всех способах рассказали в Роскачестве. Роскачество рекомендует часто размораживать холодильник. Дело в том, что толстый слой льда ухудшает работу прибора, который вынужден потреблять больше энергии. При этом лучше всегда держать холодильник наполненным. Тем самым будет сохраняться ровная температура, а электроприбор будет реже включать компрессор. По этой же причине не надо ставить теплую еду в камеру. Чтобы холодильник меньше тратил энергии, надо поставить его в самое прохладное место. Если он находится в зоне, где температура достигает 30 градусов, то потребление электричества вырастает в два раза. К тоже частое открывание дверей также заставляет прибор больше потреблять энергии — на 15—20%, а в старых агрегатах даже до 50%, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Есть способы сэкономить и при готовке. Для этого еду надо готовить в кастрюлях и сковородках, накрытых крышкой. По расчетам Роскачества, тем самым потребление энергии будет меньше в три раза. Также стоит отдавать предпочтение посуде с тонким дном — она быстрее нагревается. Роскачество рекомендует отключать электроприборы из розетки, даже если они выключены. Дело в том, что во время ожидания они все равно потребляют энергию. То же самое касается и зарядных устройств для телефона, ноутбука и планшета. Организация рекомендует использовать стиральную машину на непродолжительных по времени режимах. При этом не стоит обильно загружать устройство, чтобы оно потребляло больше энергии.