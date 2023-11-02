Как снизить плату за электричество

Чтобы снизить плату за электроэнергию надо использовать посуду с крышкой при готовке, чаще размораживать холодильник и выключать электроприборы из розетки. О всех способах рассказали в Роскачестве.
Холодильник
Роскачество рекомендует часто размораживать холодильник. Дело в том, что толстый слой льда ухудшает работу прибора, который вынужден потреблять больше энергии. При этом лучше всегда держать холодильник наполненным. Тем самым будет сохраняться ровная температура, а электроприбор будет реже включать компрессор. По этой же причине не надо ставить теплую еду в камеру.
Чтобы холодильник меньше тратил энергии, надо поставить его в самое прохладное место. Если он находится в зоне, где температура достигает 30 градусов, то потребление электричества вырастает в два раза. К тоже частое открывание дверей также заставляет прибор больше потреблять энергии — на 15—20%, а в старых агрегатах даже до 50%, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
Готовка на электроплите
Есть способы сэкономить и при готовке. Для этого еду надо готовить в кастрюлях и сковородках, накрытых крышкой. По расчетам Роскачества, тем самым потребление энергии будет меньше в три раза. Также стоит отдавать предпочтение посуде с тонким дном — она быстрее нагревается.
Стоит ли отключать приборы из розетки
Роскачество рекомендует отключать электроприборы из розетки, даже если они выключены. Дело в том, что во время ожидания они все равно потребляют энергию. То же самое касается и зарядных устройств для телефона, ноутбука и планшета.
Как экономить на стирке вещей
Организация рекомендует использовать стиральную машину на непродолжительных по времени режимах. При этом не стоит обильно загружать устройство, чтобы оно потребляло больше энергии.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.