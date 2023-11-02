В России более чем на 10% подорожали туфли и кеды

02 ноября 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

Россияне стали чаще покупать туфли в третьем квартале 2023 года, чем годом ранее Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Туфли в России стали дороже на 14%, а кеды — на 12% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом выросло производство обуви. Такими данными делится оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). «В третьем квартале 2023 года наибольшее изменение цен было в категории товаров „кеды“ — рост на 14% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом году. Средневзвешенная цена туфель выросла за год на 12%», — передает агентство «Прайм» данные от ЦРПТ. При этом в России выросло производство обуви. Так, по итогам предыдущего квартала фабрики выпустили на 44 миллиона больше изделий, чем годом ранее. Рост составил 13%. Подорожание туфель связано с тем, что россияне стали больше их покупать. Разница между третьим кварталом 2022 и 2023 годов составляет 18%. Однако они не являются лидером списка. Больше всего жители России покупали ботинки — почти 33%. После них идут тапочки — почти 20%. Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с URA.RU заявил, что в России к концу года вырастут цены до 15%. По его словам, это связано с текущей инфляцией, для борьбы с которой Центральный банк РФ поднял ключевую ставку.

Туфли в России стали дороже на 14%, а кеды — на 12% в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом выросло производство обуви. Такими данными делится оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). «В третьем квартале 2023 года наибольшее изменение цен было в категории товаров „кеды“ — рост на 14% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом году. Средневзвешенная цена туфель выросла за год на 12%», — передает агентство «Прайм» данные от ЦРПТ. При этом в России выросло производство обуви. Так, по итогам предыдущего квартала фабрики выпустили на 44 миллиона больше изделий, чем годом ранее. Рост составил 13%. Подорожание туфель связано с тем, что россияне стали больше их покупать. Разница между третьим кварталом 2022 и 2023 годов составляет 18%. Однако они не являются лидером списка. Больше всего жители России покупали ботинки — почти 33%. После них идут тапочки — почти 20%. Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с URA.RU заявил, что в России к концу года вырастут цены до 15%. По его словам, это связано с текущей инфляцией, для борьбы с которой Центральный банк РФ поднял ключевую ставку.