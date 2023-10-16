Аналитик Федяков спрогнозировал рост цен в России до 15% к концу года

17 октября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Рост иностранной валюты отразится на ценах в ближайшие недели, сказал Иван Федяков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Цены на товары в России к концу года вырастут на 10-15%. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «Учитывая, что Центральный банк поднял ставку до 13% при номинальной текущей инфляции, которая декларирует Росстат на уровне 6,7%, это говорит о том, что Росстат, верит в то, что рост цен будет на конец года двузначным. Коридор в 10-15% абсолютно реалистично нам получить», — сказал Иван Федяков. «Это связано с тем, что все те цепочки, которые были разорваны после ухода иностранных компаний, не восстановлены и не будут восстановлены. Существенным образом усложняется закупка всего того необходимого импорта, который влияет на цены и себестоимость. Готовую продукцию завозить все сложнее и дороже в Россию, а значит, местные производители и поставщики могут повышать цены. Это также касается и комплектующих, сырья, оборудования, которые необходимы для производства, потому что логистика усложнилась и, естественно, стало дороже. К рискам добавились и курсовые колебания», — отметил аналитик. По словам Федякова, сдерживающих цены факторов практически не осталось. «Я не вижу почти никаких причин, кроме слабой покупательской способности, которые будут сдерживать рост цен. Ну и плюс инерция, конечно, тоже присутствует. Ранее закупленные товары есть на складах или в пути. По ним предприниматели стараются не пересчитывать цены, а стремятся скорее реализовать продукцию. Поэтому отражение роста курса иностранной валюты мы увидим скорее в новых поставках, которые придут в течение ближайших нескольких недель или месяцев, в зависимости от вида продукции», — объяснил собеседник агентства. Ранее Министерством финансов РФ был внесено предложение о повышении до 299 рублей минимальной розничной цены на водку. Из-за падения рубля и активизации перекупщиков выросла стоимость топлива. В сентябре цена Skoda Octavia поднялась на 14%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цены на товары в России к концу года вырастут на 10-15%. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «Учитывая, что Центральный банк поднял ставку до 13% при номинальной текущей инфляции, которая декларирует Росстат на уровне 6,7%, это говорит о том, что Росстат, верит в то, что рост цен будет на конец года двузначным. Коридор в 10-15% абсолютно реалистично нам получить», — сказал Иван Федяков. «Это связано с тем, что все те цепочки, которые были разорваны после ухода иностранных компаний, не восстановлены и не будут восстановлены. Существенным образом усложняется закупка всего того необходимого импорта, который влияет на цены и себестоимость. Готовую продукцию завозить все сложнее и дороже в Россию, а значит, местные производители и поставщики могут повышать цены. Это также касается и комплектующих, сырья, оборудования, которые необходимы для производства, потому что логистика усложнилась и, естественно, стало дороже. К рискам добавились и курсовые колебания», — отметил аналитик. По словам Федякова, сдерживающих цены факторов практически не осталось. «Я не вижу почти никаких причин, кроме слабой покупательской способности, которые будут сдерживать рост цен. Ну и плюс инерция, конечно, тоже присутствует. Ранее закупленные товары есть на складах или в пути. По ним предприниматели стараются не пересчитывать цены, а стремятся скорее реализовать продукцию. Поэтому отражение роста курса иностранной валюты мы увидим скорее в новых поставках, которые придут в течение ближайших нескольких недель или месяцев, в зависимости от вида продукции», — объяснил собеседник агентства. Ранее Министерством финансов РФ был внесено предложение о повышении до 299 рублей минимальной розничной цены на водку. Из-за падения рубля и активизации перекупщиков выросла стоимость топлива. В сентябре цена Skoda Octavia поднялась на 14%.