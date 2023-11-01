01 ноября 2023

В Тюмени неизвестный совершил поджог на жд-станции

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Нижневартовск, зажигалка, огонь
Поджигатель еще не установлен Фото:

В Тюмени совершен поджог релейных шкафов на жд-станции Утяшево, расположенной между аэропортами Рощино и Плеханово. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Неизвестный совершил поджог релейных шкафов на ж/д, между аэропортами Рощино и Плеханово в Тюмени. Поврежденное оборудование заметили недалеко от станции Утяшево, рядом нашли брошенные тряпки, пропитанные горючим», — сообщает SHOT со ссылкой на свои источники.

Там добавили, что серьезного ущерба ЧП не принесло. Оборудование лишь слегка оплавилось, оставшись в рабочем состоянии. Сейчас поджигателя ищут.

URA.RU направило запрос в пресс-службе РЖД, ответ ожидается. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры на звонки журналиста не ответили.

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В Тюмени совершен поджог релейных шкафов на жд-станции Утяшево, расположенной между аэропортами Рощино и Плеханово. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Неизвестный совершил поджог релейных шкафов на ж/д, между аэропортами Рощино и Плеханово в Тюмени. Поврежденное оборудование заметили недалеко от станции Утяшево, рядом нашли брошенные тряпки, пропитанные горючим», — сообщает SHOT со ссылкой на свои источники. Там добавили, что серьезного ущерба ЧП не принесло. Оборудование лишь слегка оплавилось, оставшись в рабочем состоянии. Сейчас поджигателя ищут. URA.RU направило запрос в пресс-службе РЖД, ответ ожидается. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры на звонки журналиста не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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