В Тюмени неизвестный совершил поджог на жд-станции

В Тюмени совершен поджог релейных шкафов на жд-станции Утяшево, расположенной между аэропортами Рощино и Плеханово. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Неизвестный совершил поджог релейных шкафов на ж/д, между аэропортами Рощино и Плеханово в Тюмени. Поврежденное оборудование заметили недалеко от станции Утяшево, рядом нашли брошенные тряпки, пропитанные горючим», — сообщает SHOT со ссылкой на свои источники.
Там добавили, что серьезного ущерба ЧП не принесло. Оборудование лишь слегка оплавилось, оставшись в рабочем состоянии. Сейчас поджигателя ищут.
URA.RU направило запрос в пресс-службе РЖД, ответ ожидается. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры на звонки журналиста не ответили.
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