Двое жителей Магнитогорска получили срок за поджог кафе

02 ноября 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Оба поджигателя кафе ранее уже были судимы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двое жителей Магнитогорска (Челябинская область) отправятся в колонию за поджог кафе «Восторг». Об этом URA.RU сообщили 2 ноября в пресс-службе прокуратуры региона «Ночью 17 апреля этого года ранее судимые мужчины 23 и 36 лет по предварительному сговору, намереваясь причинить потерпевшей материальный ущерб, подожгли кафе „Восторг“, расположенное в Ленинском районе Магнитогорска. В результате своевременно прибывших на место происшествия сотрудников противопожарной службы возгорание было потушено, имущество потерпевшей уничтожено частично», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ленинского райсуд Магнитогорска мужчины признаны виновными в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба. Виновным назначено наказание в виде 2,5 лет и двух лет девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал поджигателей возместить хозяйке кафе материальный ущерб в размере 60 тысяч рублей.

Двое жителей Магнитогорска (Челябинская область) отправятся в колонию за поджог кафе «Восторг». Об этом URA.RU сообщили 2 ноября в пресс-службе прокуратуры региона «Ночью 17 апреля этого года ранее судимые мужчины 23 и 36 лет по предварительному сговору, намереваясь причинить потерпевшей материальный ущерб, подожгли кафе „Восторг“, расположенное в Ленинском районе Магнитогорска. В результате своевременно прибывших на место происшествия сотрудников противопожарной службы возгорание было потушено, имущество потерпевшей уничтожено частично», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ленинского райсуд Магнитогорска мужчины признаны виновными в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба. Виновным назначено наказание в виде 2,5 лет и двух лет девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал поджигателей возместить хозяйке кафе материальный ущерб в размере 60 тысяч рублей.