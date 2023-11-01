01 ноября 2023

Двое жителей Магнитогорска получили срок за поджог кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Сабуров Абдулвахоб. Челябинск, сизо, тюрьма, подсудимый, суд, клетка, руки
Оба поджигателя кафе ранее уже были судимы Фото:

Двое жителей Магнитогорска (Челябинская область) отправятся в колонию за поджог кафе «Восторг». Об этом URA.RU сообщили 2 ноября в пресс-службе прокуратуры региона

«Ночью 17 апреля этого года ранее судимые мужчины 23 и 36 лет по предварительному сговору, намереваясь причинить потерпевшей материальный ущерб, подожгли кафе „Восторг“, расположенное в Ленинском районе Магнитогорска. В результате своевременно прибывших на место происшествия сотрудников противопожарной службы возгорание было потушено, имущество потерпевшей уничтожено частично», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ленинского райсуд Магнитогорска мужчины признаны виновными в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба. Виновным назначено наказание в виде 2,5 лет и двух лет девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал поджигателей возместить хозяйке кафе материальный ущерб в размере 60 тысяч рублей.

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Двое жителей Магнитогорска (Челябинская область) отправятся в колонию за поджог кафе «Восторг». Об этом URA.RU сообщили 2 ноября в пресс-службе прокуратуры региона «Ночью 17 апреля этого года ранее судимые мужчины 23 и 36 лет по предварительному сговору, намереваясь причинить потерпевшей материальный ущерб, подожгли кафе „Восторг“, расположенное в Ленинском районе Магнитогорска. В результате своевременно прибывших на место происшествия сотрудников противопожарной службы возгорание было потушено, имущество потерпевшей уничтожено частично», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ленинского райсуд Магнитогорска мужчины признаны виновными в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба. Виновным назначено наказание в виде 2,5 лет и двух лет девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал поджигателей возместить хозяйке кафе материальный ущерб в размере 60 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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