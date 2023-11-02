Участники СВО и их дети получат новые льготы

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Для участников СВО и их детей предусмотрели льготы при поступлении в училища и техникумы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участники СВО и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи и техникумы. Соответствующие поправки внесены в Госдуму рабочей группой по СВО, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Таких абитуриентов будут принимать в первоочередном порядке. Поправки не предполагают, что они будут поступать вообще без конкурса. Но, к примеру, одинаковом количестве баллов преимущество будет у участников спецоперации и их детей», — сообщил Турчак в своем telegram-канале.

Кроме того, дети военнослужащих и силовиков, погибших в ходе СВО или получивших серьезные увечья, смогут поступить в кадетские и военные училища вне конкурса. Аналогичные льготы уже введены для абитуриентов вузов.

Ранее рабочая группа по СВО предложила разрешить участникам боевых действий проходить медицинскую реабилитацию в частных клиниках, включенных в систему ОМС. По мнению Турчака, такая возможность разгрузит ведомственные медучреждения и ускорит получение помощи в территориях, где нужные специалисты в больницах отсутствуют.

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Участники СВО и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи и техникумы. Соответствующие поправки внесены в Госдуму рабочей группой по СВО, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Таких абитуриентов будут принимать в первоочередном порядке. Поправки не предполагают, что они будут поступать вообще без конкурса. Но, к примеру, одинаковом количестве баллов преимущество будет у участников спецоперации и их детей», — сообщил Турчак в своем telegram-канале. Кроме того, дети военнослужащих и силовиков, погибших в ходе СВО или получивших серьезные увечья, смогут поступить в кадетские и военные училища вне конкурса. Аналогичные льготы уже введены для абитуриентов вузов. Ранее рабочая группа по СВО предложила разрешить участникам боевых действий проходить медицинскую реабилитацию в частных клиниках, включенных в систему ОМС. По мнению Турчака, такая возможность разгрузит ведомственные медучреждения и ускорит получение помощи в территориях, где нужные специалисты в больницах отсутствуют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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