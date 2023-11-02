Участники СВО и их дети получат новые льготы

02 ноября 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Для участников СВО и их детей предусмотрели льготы при поступлении в училища и техникумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники СВО и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи и техникумы. Соответствующие поправки внесены в Госдуму рабочей группой по СВО, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Таких абитуриентов будут принимать в первоочередном порядке. Поправки не предполагают, что они будут поступать вообще без конкурса. Но, к примеру, одинаковом количестве баллов преимущество будет у участников спецоперации и их детей», — сообщил Турчак в своем telegram-канале . Кроме того, дети военнослужащих и силовиков, погибших в ходе СВО или получивших серьезные увечья, смогут поступить в кадетские и военные училища вне конкурса. Аналогичные льготы уже введены для абитуриентов вузов. Ранее рабочая группа по СВО предложила разрешить участникам боевых действий проходить медицинскую реабилитацию в частных клиниках, включенных в систему ОМС. По мнению Турчака, такая возможность разгрузит ведомственные медучреждения и ускорит получение помощи в территориях, где нужные специалисты в больницах отсутствуют.

Участники СВО и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи и техникумы. Соответствующие поправки внесены в Госдуму рабочей группой по СВО, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Таких абитуриентов будут принимать в первоочередном порядке. Поправки не предполагают, что они будут поступать вообще без конкурса. Но, к примеру, одинаковом количестве баллов преимущество будет у участников спецоперации и их детей», — сообщил Турчак в своем telegram-канале. Кроме того, дети военнослужащих и силовиков, погибших в ходе СВО или получивших серьезные увечья, смогут поступить в кадетские и военные училища вне конкурса. Аналогичные льготы уже введены для абитуриентов вузов. Ранее рабочая группа по СВО предложила разрешить участникам боевых действий проходить медицинскую реабилитацию в частных клиниках, включенных в систему ОМС. По мнению Турчака, такая возможность разгрузит ведомственные медучреждения и ускорит получение помощи в территориях, где нужные специалисты в больницах отсутствуют.