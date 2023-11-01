Силовики проводят выемки документов в Корпорации развития Пермского края

В Перми силовики проводят оперативные мероприятия в офисе Корпорации развития Пермского края (АО «КРПК»), принадлежащей краевому минстрою. Выемки документов производят сотрудники регионального управления ФСБ.
«УФСБ проводит выемку документов в офисе Корпорации развития Пермского края. Силовики заподозрили нецелевое использование бюджетных средств в проектах компании, реализуемых к 300-летию Перми. Пришли в офис в масках, действуют жестко, укладывая людей на пол», — сообщили источники URA.RU.
Агентством направлен запрос в краевое УФСБ и пресс-службу КРПК с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не был получен.
Корпорация развития Пермского края была создана в 2013 году. Среди ключевых проектов организации — строительство нового аэропорта в Перми, а также микрорайона «Любимов» для расселения жителей Березников из опасной зоны провалов грунта. Собственником КРПК является региональный минстрой.
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