01 ноября 2023

Силовики проводят выемки документов в Корпорации развития Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
Мероприятия проводят сотрудники регионального управления ФСБ Фото:

В Перми силовики проводят оперативные мероприятия в офисе Корпорации развития Пермского края (АО «КРПК»), принадлежащей краевому минстрою. Выемки документов производят сотрудники регионального управления ФСБ.

«УФСБ проводит выемку документов в офисе Корпорации развития Пермского края. Силовики заподозрили нецелевое использование бюджетных средств в проектах компании, реализуемых к 300-летию Перми. Пришли в офис в масках, действуют жестко, укладывая людей на пол», — сообщили источники URA.RU.

Агентством направлен запрос в краевое УФСБ и пресс-службу КРПК с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Корпорация развития Пермского края была создана в 2013 году. Среди ключевых проектов организации — строительство нового аэропорта в Перми, а также микрорайона «Любимов» для расселения жителей Березников из опасной зоны провалов грунта. Собственником КРПК является региональный минстрой.

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В Перми силовики проводят оперативные мероприятия в офисе Корпорации развития Пермского края (АО «КРПК»), принадлежащей краевому минстрою. Выемки документов производят сотрудники регионального управления ФСБ. «УФСБ проводит выемку документов в офисе Корпорации развития Пермского края. Силовики заподозрили нецелевое использование бюджетных средств в проектах компании, реализуемых к 300-летию Перми. Пришли в офис в масках, действуют жестко, укладывая людей на пол», — сообщили источники URA.RU. Агентством направлен запрос в краевое УФСБ и пресс-службу КРПК с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не был получен. Корпорация развития Пермского края была создана в 2013 году. Среди ключевых проектов организации — строительство нового аэропорта в Перми, а также микрорайона «Любимов» для расселения жителей Березников из опасной зоны провалов грунта. Собственником КРПК является региональный минстрой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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