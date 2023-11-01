01 ноября 2023

В Курганской области владелец автомобиля случайно поймал угонщика

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление ареста Владимиру Рыжуку. Курган, наручники
Угонщика задержали, когда он возвращал автомобиль Фото:

Житель Юргамышского муниципального округа Курганской области поймал угонщика, который воспользовался его автомобилем, чтобы съездить по своим делам. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.

«31-летний гражданин, находясь в нетрезвом состоянии, заметил легковой автомобиль, припаркованный возле дома. Транспортное средство было оставлено незапертым и с ключами в замке зажигания. Воспользовавшись ситуацией, мужчина завел чужую машину и отправился на ней по своим делам. Когда злоумышленник вернулся на автомобиле к месту угона, его увидел владелец транспортного средства. Он остановил гражданина и вызвал полицию», — указано в сообщении.

Полицейские задержали угонщика. Выяснилось, что ранее его неоднократно судили за имущественные преступления. Мужчину обвинили в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Также в отношении мужчины был составлен административный протокол за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

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Житель Юргамышского муниципального округа Курганской области поймал угонщика, который воспользовался его автомобилем, чтобы съездить по своим делам. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «31-летний гражданин, находясь в нетрезвом состоянии, заметил легковой автомобиль, припаркованный возле дома. Транспортное средство было оставлено незапертым и с ключами в замке зажигания. Воспользовавшись ситуацией, мужчина завел чужую машину и отправился на ней по своим делам. Когда злоумышленник вернулся на автомобиле к месту угона, его увидел владелец транспортного средства. Он остановил гражданина и вызвал полицию», — указано в сообщении. Полицейские задержали угонщика. Выяснилось, что ранее его неоднократно судили за имущественные преступления. Мужчину обвинили в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Также в отношении мужчины был составлен административный протокол за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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