В Курганской области владелец автомобиля случайно поймал угонщика

02 ноября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Угонщика задержали, когда он возвращал автомобиль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Юргамышского муниципального округа Курганской области поймал угонщика, который воспользовался его автомобилем, чтобы съездить по своим делам. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «31-летний гражданин, находясь в нетрезвом состоянии, заметил легковой автомобиль, припаркованный возле дома. Транспортное средство было оставлено незапертым и с ключами в замке зажигания. Воспользовавшись ситуацией, мужчина завел чужую машину и отправился на ней по своим делам. Когда злоумышленник вернулся на автомобиле к месту угона, его увидел владелец транспортного средства. Он остановил гражданина и вызвал полицию», — указано в сообщении. Полицейские задержали угонщика. Выяснилось, что ранее его неоднократно судили за имущественные преступления. Мужчину обвинили в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Также в отношении мужчины был составлен административный протокол за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Житель Юргамышского муниципального округа Курганской области поймал угонщика, который воспользовался его автомобилем, чтобы съездить по своим делам. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «31-летний гражданин, находясь в нетрезвом состоянии, заметил легковой автомобиль, припаркованный возле дома. Транспортное средство было оставлено незапертым и с ключами в замке зажигания. Воспользовавшись ситуацией, мужчина завел чужую машину и отправился на ней по своим делам. Когда злоумышленник вернулся на автомобиле к месту угона, его увидел владелец транспортного средства. Он остановил гражданина и вызвал полицию», — указано в сообщении. Полицейские задержали угонщика. Выяснилось, что ранее его неоднократно судили за имущественные преступления. Мужчину обвинили в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Также в отношении мужчины был составлен административный протокол за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.