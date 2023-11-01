Тюменские власти увеличат расходы на губернатора Моора

В Тюменской области вырастут расходы бюджета на обеспечение работы губернатора

02 ноября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Работа губернатора обойдется бюджету дороже, чем в 2023 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU В следующие три года тюменские власти планируют тратить на обеспечение деятельности губернатора Александра Моора по 26,4 млн рублей ежегодно, в то время как в 2023 году эта сумма составляет 22,3 млн. Информация представлена в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 гг. «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Расходы: 2024 год — 26 457 000 рублей, 2025 год — 26 457 000 рублей, 2026 год — 26 457 000 рублей», — говорится в проекте бюджета на ближайшие три года. В расходах бюджета-2023 на траты для обеспечения деятельности губернатора Александра Моора запланировано меньше средств. А именно — 22 314 000 рублей. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области ответ ожидается.

В следующие три года тюменские власти планируют тратить на обеспечение деятельности губернатора Александра Моора по 26,4 млн рублей ежегодно, в то время как в 2023 году эта сумма составляет 22,3 млн. Информация представлена в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 гг. «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Расходы: 2024 год — 26 457 000 рублей, 2025 год — 26 457 000 рублей, 2026 год — 26 457 000 рублей», — говорится в проекте бюджета на ближайшие три года. В расходах бюджета-2023 на траты для обеспечения деятельности губернатора Александра Моора запланировано меньше средств. А именно — 22 314 000 рублей. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области ответ ожидается.