01 ноября 2023

Тюменские власти увеличат расходы на губернатора Моора

В Тюменской области вырастут расходы бюджета на обеспечение работы губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Работа губернатора обойдется бюджету дороже, чем в 2023 году Фото:

В следующие три года тюменские власти планируют тратить на обеспечение деятельности губернатора Александра Моора по 26,4 млн рублей ежегодно, в то время как в 2023 году эта сумма составляет 22,3 млн. Информация представлена в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 гг.

«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Расходы: 2024 год — 26 457 000 рублей, 2025 год — 26 457 000 рублей, 2026 год — 26 457 000 рублей», — говорится в проекте бюджета на ближайшие три года.

В расходах бюджета-2023 на траты для обеспечения деятельности губернатора Александра Моора запланировано меньше средств. А именно — 22 314 000 рублей.

URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области ответ ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В следующие три года тюменские власти планируют тратить на обеспечение деятельности губернатора Александра Моора по 26,4 млн рублей ежегодно, в то время как в 2023 году эта сумма составляет 22,3 млн. Информация представлена в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 гг. «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Расходы: 2024 год — 26 457 000 рублей, 2025 год — 26 457 000 рублей, 2026 год — 26 457 000 рублей», — говорится в проекте бюджета на ближайшие три года. В расходах бюджета-2023 на траты для обеспечения деятельности губернатора Александра Моора запланировано меньше средств. А именно — 22 314 000 рублей. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...