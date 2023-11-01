01 ноября 2023

В Тюмени кондуктор не пустила в автобус мать с младенцем

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, мама с ребенком, зима, женщина с коляской, детская коляска, мама и ребенок
Инцидент произошел в автобусе №13 Фото:

В Тюмени женщину с младенцем кондуктор не пустила в автобус из-за того, что в транспорте не было места для коляски. Об этом сообщили в группе «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Нас не впустили с четырехнедельной дочерью в автобус №13, в 16:57 на остановке ТИУ. Кондуктор встала в дверях и орала, что нет места для коляски, и выгнала нас. Прошу вышестоящее руководство разобраться в этой ситуации», — обратилась анонимно тюменка в соцсетях.

В группе мэрии «Тюмень — наш дом» сообщили, что жалоба направлена в адрес перевозчика. «Мы направили сообщение перевозчику по маршруту № 13 (АО „ТПАТП № 1“), чтобы он разобрался в ситуации. В расписании движения автобусов рейсы с закреплением автобусов для маломобильных групп пассажиров, пассажиров с колясками обозначены зеленым цветом», — добавили в администрации.

В адрес ТПАТП №1 и «Тюменьгортранс» направлены запросы. Ответы на них ожидаются.

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В Тюмени женщину с младенцем кондуктор не пустила в автобус из-за того, что в транспорте не было места для коляски. Об этом сообщили в группе «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Нас не впустили с четырехнедельной дочерью в автобус №13, в 16:57 на остановке ТИУ. Кондуктор встала в дверях и орала, что нет места для коляски, и выгнала нас. Прошу вышестоящее руководство разобраться в этой ситуации», — обратилась анонимно тюменка в соцсетях. В группе мэрии «Тюмень — наш дом» сообщили, что жалоба направлена в адрес перевозчика. «Мы направили сообщение перевозчику по маршруту № 13 (АО „ТПАТП № 1“), чтобы он разобрался в ситуации. В расписании движения автобусов рейсы с закреплением автобусов для маломобильных групп пассажиров, пассажиров с колясками обозначены зеленым цветом», — добавили в администрации. В адрес ТПАТП №1 и «Тюменьгортранс» направлены запросы. Ответы на них ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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