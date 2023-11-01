Спасатели выступили со срочным обращением к свердловчанам

В Свердловской области 3 ноября ожидаются порывы ветра до 17 м/c
В Свердловской области 3 ноября на дорогах ожидается гололедица. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области добавили, что в регионе будут порывы ветра до 17 метров в секунду.
«По данным синоптиков, 3 ноября на территории Свердловской области ожидаются гололедица на дорогах, порывы ветра до 17 м/с. Соблюдайте меры безопасности!» — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области».
Ранее синоптики предупреждали свердловчан о сильных снегопадах. А синоптик Алексей Пулин заявлял, что в Свердловской области ударят двадцатиградусные морозы.
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