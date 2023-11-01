Спасатели выступили со срочным обращением к свердловчанам На дорогах в Свердловской области ожидается гололедица 02 ноября 2023 в 13:03 Размер текста - 17 + В Свердловской области 3 ноября ожидаются порывы ветра до 17 м/c Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области 3 ноября на дорогах ожидается гололедица. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области добавили, что в регионе будут порывы ветра до 17 метров в секунду. «По данным синоптиков, 3 ноября на территории Свердловской области ожидаются гололедица на дорогах, порывы ветра до 17 м/с. Соблюдайте меры безопасности!» — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». Ранее синоптики предупреждали свердловчан о сильных снегопадах. А синоптик Алексей Пулин заявлял, что в Свердловской области ударят двадцатиградусные морозы. В Свердловской области 3 ноября на дорогах ожидается гололедица. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области добавили, что в регионе будут порывы ветра до 17 метров в секунду. «По данным синоптиков, 3 ноября на территории Свердловской области ожидаются гололедица на дорогах, порывы ветра до 17 м/с. Соблюдайте меры безопасности!» — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». Ранее синоптики предупреждали свердловчан о сильных снегопадах. А синоптик Алексей Пулин заявлял, что в Свердловской области ударят двадцатиградусные морозы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям