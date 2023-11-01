01 ноября 2023

Спасатели выступили со срочным обращением к свердловчанам

На дорогах в Свердловской области ожидается гололедица
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
В Свердловской области 3 ноября ожидаются порывы ветра до 17 м/c Фото:

В Свердловской области 3 ноября на дорогах ожидается гололедица. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области добавили, что в регионе будут порывы ветра до 17 метров в секунду.

«По данным синоптиков, 3 ноября на территории Свердловской области ожидаются гололедица на дорогах, порывы ветра до 17 м/с. Соблюдайте меры безопасности!» — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области».

Ранее синоптики предупреждали свердловчан о сильных снегопадах. А синоптик Алексей Пулин заявлял, что в Свердловской области ударят двадцатиградусные морозы.

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В Свердловской области 3 ноября на дорогах ожидается гололедица. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области добавили, что в регионе будут порывы ветра до 17 метров в секунду. «По данным синоптиков, 3 ноября на территории Свердловской области ожидаются гололедица на дорогах, порывы ветра до 17 м/с. Соблюдайте меры безопасности!» — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». Ранее синоптики предупреждали свердловчан о сильных снегопадах. А синоптик Алексей Пулин заявлял, что в Свердловской области ударят двадцатиградусные морозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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