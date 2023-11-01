01 ноября 2023

В центре Кургана из-за аварии на месяц перекроют дорогу. Карта

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Дорогу перекроют из-за коммунальной аварии Фото:

В Кургане с 3 ноября до 2 декабря из-за коммунальной аварии перекроют участок улицы Гоголя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«Участок ул. Гоголя между улицами Савельева и Кравченко будет на месяц закрыт для движения. Запрет будет действовать с 9:00 3 ноября до 24:00 2 декабря 2023 года», — рассказали в компании.

Перекрытие связано с аварией, которая произошла на самотечном коллекторе диаметром 700 м, расположенном на ул. Гоголя. Для устранения аварии представителям компании необходимо перекрыть движение на участке. В «Водном Союзе» извинились за временные неудобства и попросили заранее планировать свой маршрут.

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В Кургане с 3 ноября до 2 декабря из-за коммунальной аварии перекроют участок улицы Гоголя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». «Участок ул. Гоголя между улицами Савельева и Кравченко будет на месяц закрыт для движения. Запрет будет действовать с 9:00 3 ноября до 24:00 2 декабря 2023 года», — рассказали в компании. Перекрытие связано с аварией, которая произошла на самотечном коллекторе диаметром 700 м, расположенном на ул. Гоголя. Для устранения аварии представителям компании необходимо перекрыть движение на участке. В «Водном Союзе» извинились за временные неудобства и попросили заранее планировать свой маршрут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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