В центре Кургана из-за аварии на месяц перекроют дорогу. Карта

02 ноября 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Дорогу перекроют из-за коммунальной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане с 3 ноября до 2 декабря из-за коммунальной аварии перекроют участок улицы Гоголя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». «Участок ул. Гоголя между улицами Савельева и Кравченко будет на месяц закрыт для движения. Запрет будет действовать с 9:00 3 ноября до 24:00 2 декабря 2023 года», — рассказали в компании. Перекрытие связано с аварией, которая произошла на самотечном коллекторе диаметром 700 м, расположенном на ул. Гоголя. Для устранения аварии представителям компании необходимо перекрыть движение на участке. В «Водном Союзе» извинились за временные неудобства и попросили заранее планировать свой маршрут.

В Кургане с 3 ноября до 2 декабря из-за коммунальной аварии перекроют участок улицы Гоголя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». «Участок ул. Гоголя между улицами Савельева и Кравченко будет на месяц закрыт для движения. Запрет будет действовать с 9:00 3 ноября до 24:00 2 декабря 2023 года», — рассказали в компании. Перекрытие связано с аварией, которая произошла на самотечном коллекторе диаметром 700 м, расположенном на ул. Гоголя. Для устранения аварии представителям компании необходимо перекрыть движение на участке. В «Водном Союзе» извинились за временные неудобства и попросили заранее планировать свой маршрут.