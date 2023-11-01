Мэрия Кургана спровоцировала скандал из-за перекрытия трассы. Инсайд

02 ноября 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Жителей микрорайона Зайково не предупреждали о перекрытии дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Скандал из-за закрытия поворота в микрорайон Зайково Представители мэрии Кургана должны были до 15 сентября предупредить жителей города о том, что на 253 километре трассы «Иртыш» (поворот на микрорайон Зайково) собираются демонтировать светофор и восстановить осевое барьерное ограждение, запретив левый поворот. Однако этого не было сделано, и об изменениях стало известно только 2 ноября, когда жители Зайково уже собрались протестовать из-за этого решения. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с дорожной сферой. «Два года назад ГАИ согласилось открыть поворот после обещаний мэрии сделать второй заезд — дорогу — прямо из города. Но за два года даже проект дороги не был сделан. Решением комиссии при губернаторе было указано Росавтодору восстановить барьер. А мэрии нужно было проинформировать население об этом до 15 сентября и повесить соответствующий баннер, но тогда ничего не было сделано. Сейчас местные жители, узнавшие о всем, только когда оно произошло, собираются устраивать акцию протеста», — сообщил источник. Он отметил, что после того, как все сроки были упущены, местные власти поручили представителям Росавтодора проинформировать об изменениях на участке. В итоге об изменениях стало известно только когда уже на участке начали менять схему движения. В мэрии URA.RU объяснили, что решение по организации перекрестка было временным. Представители ГИБДД в видео, опубликованном в telegram-канале мэрии, объяснили, что с момента установки светофора на объекте с конца 2021 года на участке значительно выросла аварийность. После изменений на участке зарегистрировали 31 ДТП, в которых один человек погиб, и десять получили ранения. Представители мэрии добавили, что после закрытия поворота путь для жителей микрорайона увеличился всего на 4 минуты. Директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков добавил, что в этом году началось проектирование дороги, которое соединит Зайково с улицей Загородной, и начнется строительство в грунтощебне, которую потом заасфальтируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители мэрии Кургана должны были до 15 сентября предупредить жителей города о том, что на 253 километре трассы «Иртыш» (поворот на микрорайон Зайково) собираются демонтировать светофор и восстановить осевое барьерное ограждение, запретив левый поворот. Однако этого не было сделано, и об изменениях стало известно только 2 ноября, когда жители Зайково уже собрались протестовать из-за этого решения. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с дорожной сферой. «Два года назад ГАИ согласилось открыть поворот после обещаний мэрии сделать второй заезд — дорогу — прямо из города. Но за два года даже проект дороги не был сделан. Решением комиссии при губернаторе было указано Росавтодору восстановить барьер. А мэрии нужно было проинформировать население об этом до 15 сентября и повесить соответствующий баннер, но тогда ничего не было сделано. Сейчас местные жители, узнавшие о всем, только когда оно произошло, собираются устраивать акцию протеста», — сообщил источник. Он отметил, что после того, как все сроки были упущены, местные власти поручили представителям Росавтодора проинформировать об изменениях на участке. В итоге об изменениях стало известно только когда уже на участке начали менять схему движения. В мэрии URA.RU объяснили, что решение по организации перекрестка было временным. Представители ГИБДД в видео, опубликованном в telegram-канале мэрии, объяснили, что с момента установки светофора на объекте с конца 2021 года на участке значительно выросла аварийность. После изменений на участке зарегистрировали 31 ДТП, в которых один человек погиб, и десять получили ранения. Представители мэрии добавили, что после закрытия поворота путь для жителей микрорайона увеличился всего на 4 минуты. Директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков добавил, что в этом году началось проектирование дороги, которое соединит Зайково с улицей Загородной, и начнется строительство в грунтощебне, которую потом заасфальтируют.