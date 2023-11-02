В Челябинске за месяц резко подорожали квартиры в новостройках

В Челябинске квартиры в новостройках в среднем стали стоить 6 млн 165 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем стоимость квартир в новостройках выросла на 12%. Мегаполис лидировал среди городов РФ по росту квадратного метра на рынке первичного жилья. Об этом после проведенного исследования сообщили аналитики портала о недвижимости.

«В 66 из 70 исследованных порталом городов цена „квадрата“ выросла, в 3 снизилась, в одном не изменилась. Больше всего, а именно на 12% в октябре подорожал квадратный метр новостроек в Челябинске», — сообщается на сайте «Мир квартир».

Согласно исследованию, на данный момент стоимость квадратного метра в новостройках в городе составляет 112 тысяч 675 рублей. В среднем квартиры на первичном рынке в Челябинске стоят 6 млн 165 тысяч рублей.

Как отметил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, есть несколько причин подорожания квартир на первичном рынке жилья. Во-первых, из-за растущей ключевой ставки ЦБ, в августе 2023 года на квартиры в новостройках существенно вырос спрос. Во-вторых в сентябре и октябре 2023 года банки одобряли заявки за июль и август. Также активизировались владельцы валютных сбережений, которые из-за выросшего курса доллара смогли позволить себе больше, чем когда-либо. В результате рост цен квадратного метра в новостройках в октябре сравнялся с уровнем роста за весь III квартал.

В российских городах в октябре 2023 года квадратный метр в новостройках сильнее всего подорожал в Симферополе (+11,1%), Магнитогорске (+11%), Улан-Удэ (+10,1%), Набережных Челнах (+8,4%), Архангельске (+7,7%), Владимире (+7,4%) и Кемерово (+7,4%). Цены на квартиры в новостройках при этом упали только в трех городах: в Грозном (—5,5%), Севастополе (—1,3%) и Чите (—0,9%). В целом по России метр строящейся недвижимости за октябрь подорожал на 3,4%, составив более 122 тысяч рублей за «квадрат».