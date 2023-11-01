Власти ЯНАО подготовили проект бюджета

Проект бюджета ЯНАО на 2024-26 год внесен для обсуждения в заксобрание

02 ноября 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Депутаты заксобрания ЯНАО рассмотрят проект бюджета 23 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство ЯНАО внесло проект закона об окружном бюджете на 2024—2026 годы. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного собрания ЯНАО. «Правительство региона внесло в законодательное собрание ЯНАО проект закона „об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“. Главный финансовый документ поступил в электроном виде в установленные законом сроки», — говорится в сообщении. Согласно проекту закона, в 2024 году доходы окружного бюджета будут в объеме более 342 млрд рублей, расходы составят— 389,6 млрд рублей. Планируется, что бюджет обеспечит финансирование: здравоохранения, образования, строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры, ремонта и строительства дорог. Законопроект об окружном бюджете включен в повестку очередного заседания ямальского парламента. Планируется, что депутаты заксобрания утвердят его на пленарном заседании, которое состоится 23 ноября. Ранее URA.RU рассказывало об увеличении расходов на Арктику. На заседании комитета государственной думы обсудили проект федерального бюджета на 2024—2026 годы. Он был принят в первом чтении.

Правительство ЯНАО внесло проект закона об окружном бюджете на 2024—2026 годы. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного собрания ЯНАО. «Правительство региона внесло в законодательное собрание ЯНАО проект закона „об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“. Главный финансовый документ поступил в электроном виде в установленные законом сроки», — говорится в сообщении. Согласно проекту закона, в 2024 году доходы окружного бюджета будут в объеме более 342 млрд рублей, расходы составят— 389,6 млрд рублей. Планируется, что бюджет обеспечит финансирование: здравоохранения, образования, строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры, ремонта и строительства дорог. Законопроект об окружном бюджете включен в повестку очередного заседания ямальского парламента. Планируется, что депутаты заксобрания утвердят его на пленарном заседании, которое состоится 23 ноября. Ранее URA.RU рассказывало об увеличении расходов на Арктику. На заседании комитета государственной думы обсудили проект федерального бюджета на 2024—2026 годы. Он был принят в первом чтении.