Депутат госдумы от ЯНАО заявил об увеличении расходов на Арктику

Депутат ЯНАО Погорелый заявил об увеличении дотаций на Арктику

13 октября 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Согласно законопроекту, доходы возрастут более чем на 20% по отношению к показателям прошлого года Сергей Русанов На заседании Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики обсудили проект федерального бюджета на 2024—2026 годы. Законопроект способен увеличить доходы на более чем 20 процентов, сообщает депутат государственной думы от ЯНАО Дмитрий Погорелый. «Согласно законопроекту доходы возрастут более чем на 20% по отношению к показателям прошлого года. Будут увеличены дотации регионов: поддержка населения, трансформация экономики и достижение национальных целей развития они в числе приоритетных направлений», — пишет Погорелый на своей странице социальной сети «ВКонтакте». Сохранится финансирование и поддержка коренных и малочисленных народов Севера, оздоровления детей, планируется запустить проект — «арктической ипотеки». Акцентировано внимание на реализации государственного мониторинга вечной мерзлоты. Деньги планируют выделить в рамках программы «Научно-технологического развития Российской Федерации». Ранее URA.RU сообщало о бюджете ЯНАО, который дополнительно получит более 26 млрд рублей. Благодаря этому удастся сократить размер прогнозируемого дефицита окружного бюджета практически вдвое. Так, сумма изменится с 51,3 млрд рублей до 24,9 млрд рублей.

На заседании Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики обсудили проект федерального бюджета на 2024—2026 годы. Законопроект способен увеличить доходы на более чем 20 процентов, сообщает депутат государственной думы от ЯНАО Дмитрий Погорелый. «Согласно законопроекту доходы возрастут более чем на 20% по отношению к показателям прошлого года. Будут увеличены дотации регионов: поддержка населения, трансформация экономики и достижение национальных целей развития они в числе приоритетных направлений», — пишет Погорелый на своей странице социальной сети «ВКонтакте». Сохранится финансирование и поддержка коренных и малочисленных народов Севера, оздоровления детей, планируется запустить проект — «арктической ипотеки». Акцентировано внимание на реализации государственного мониторинга вечной мерзлоты. Деньги планируют выделить в рамках программы «Научно-технологического развития Российской Федерации». Ранее URA.RU сообщало о бюджете ЯНАО, который дополнительно получит более 26 млрд рублей. Благодаря этому удастся сократить размер прогнозируемого дефицита окружного бюджета практически вдвое. Так, сумма изменится с 51,3 млрд рублей до 24,9 млрд рублей.