Путин изменил закон о военном положении в России 02 ноября 2023 в 14:55 Размер текста - 17 + Указ, который подписал Владимир Путин, связан с выходом РФ из Совета Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия больше не обязана информировать генсека Совета Безопасности о введении или прекращении военного и чрезвычайного положений. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. «В пункте „Уведомление о введении военного и чрезвычайного положения или их отмене в РФ“ <…> исключить информирование генсека Совета Европы», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовой информации . В августе Путин решил внести изменения в этот закон. Это связано с выходом России из Совета Европы. При этом обязанность уведомлять генсека ООН остается в силе. Россия больше не обязана информировать генсека Совета Безопасности о введении или прекращении военного и чрезвычайного положений. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. «В пункте „Уведомление о введении военного и чрезвычайного положения или их отмене в РФ“ <…> исключить информирование генсека Совета Европы», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовой информации. В августе Путин решил внести изменения в этот закон. Это связано с выходом России из Совета Европы. При этом обязанность уведомлять генсека ООН остается в силе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям