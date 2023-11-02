Путин изменил закон о военном положении в России

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир
Указ, который подписал Владимир Путин, связан с выходом РФ из Совета Европы Фото:
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Россия больше не обязана информировать генсека Совета Безопасности о введении или прекращении военного и чрезвычайного положений. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«В пункте „Уведомление о введении военного и чрезвычайного положения или их отмене в РФ“ <…> исключить информирование генсека Совета Европы», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовой информации.

В августе Путин решил внести изменения в этот закон. Это связано с выходом России из Совета Европы. При этом обязанность уведомлять генсека ООН остается в силе.

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Россия больше не обязана информировать генсека Совета Безопасности о введении или прекращении военного и чрезвычайного положений. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. «В пункте „Уведомление о введении военного и чрезвычайного положения или их отмене в РФ“ <…> исключить информирование генсека Совета Европы», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовой информации. В августе Путин решил внести изменения в этот закон. Это связано с выходом России из Совета Европы. При этом обязанность уведомлять генсека ООН остается в силе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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