Путин изменил закон о военном положении в России

Указ, который подписал Владимир Путин, связан с выходом РФ из Совета Европы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия больше не обязана информировать генсека Совета Безопасности о введении или прекращении военного и чрезвычайного положений. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«В пункте „Уведомление о введении военного и чрезвычайного положения или их отмене в РФ“ <…> исключить информирование генсека Совета Европы», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован
В августе Путин решил внести изменения в этот закон. Это связано с выходом России из Совета Европы. При этом обязанность уведомлять генсека ООН остается в силе.
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