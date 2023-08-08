Путин меняет законы о военном и чрезвычайном положении в России

08 августа 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Путин вносит в Госдуму поправки в два российских закона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин готовит изменения в законы РФ «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Поправки о порядке уведомления ООН и Совета Европы в случае введения или прекращения в России военного или чрезвычайного положения, президент внесет в Госдуму. «Предполагаются изменения в статью 22 закона „О военном положении“ и статью 37 закона „О чрезвычайном положении“. Это может быть связано с выходом РФ из Совета Европы», — передает ТАСС. Содержание поправок пока не известно. Официальным представителем Путина при рассмотрении парламентом этих поправок будет замглавы МИД РФ Александр Грушко. Распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовых актов . В настоящее время в случае введения в России или в ее регионах военного или чрезвычайного положения президент страны уведомляет об этом генсека ООН. Сейчас военное положение действует в четырех новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Россия вышла из состава Совета Европы в марте 2022 года. Согласно заявлению МИД РФ, это произошло из-за антироссийской политики организации. В октябре прошлого года Россия также покинула Парламентскую ассамблею совета Европы (ПАСЕ), поскольку, как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, не смогла выполнить основное условие: отправлять на заседания организации представителей ЛГБТ. В Госдуме и Совфеде таких граждан нет, подчеркивал Володин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин готовит изменения в законы РФ «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Поправки о порядке уведомления ООН и Совета Европы в случае введения или прекращения в России военного или чрезвычайного положения, президент внесет в Госдуму. «Предполагаются изменения в статью 22 закона „О военном положении“ и статью 37 закона „О чрезвычайном положении“. Это может быть связано с выходом РФ из Совета Европы», — передает ТАСС. Содержание поправок пока не известно. Официальным представителем Путина при рассмотрении парламентом этих поправок будет замглавы МИД РФ Александр Грушко. Распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовых актов. В настоящее время в случае введения в России или в ее регионах военного или чрезвычайного положения президент страны уведомляет об этом генсека ООН. Сейчас военное положение действует в четырех новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Россия вышла из состава Совета Европы в марте 2022 года. Согласно заявлению МИД РФ, это произошло из-за антироссийской политики организации. В октябре прошлого года Россия также покинула Парламентскую ассамблею совета Европы (ПАСЕ), поскольку, как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, не смогла выполнить основное условие: отправлять на заседания организации представителей ЛГБТ. В Госдуме и Совфеде таких граждан нет, подчеркивал Володин.