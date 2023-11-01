В Тюмени бизнесмен в сговоре с чиновниками украл у государства миллионы рублей

В Тюмени вынесен приговор бизнесмену, укравшему у РФ 17 млн рублей

02 ноября 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Мужчина получил 2,5 года лишения свободы и штраф (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший руководитель ООО «Агрорент» вступил в сговор с должностными лицами одного из управлений областного Росимущества и обманом на выгодных условиях получил земельный участок, тем самым причинив Российской Федерации ущерб в 17 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «В период с сентября 2020 года по август 2021 года экс-руководитель ООО „Агрорент“, действуя в сговоре с должностными лицами управления земельным фондом Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, заключил договор аренды земельного участка, находящегося в госсобственности. Затем участники преступной группы представили в Росреестр и Росимущества ложные сведения, что позволило приобрести землю без проведения торгов по кадастровой стоимости. Размер ущерба Российской Федерации превысил 17 млн рублей», — рассказали в ведомстве. Схема была такова: полученную землю махинаторы разделили на участки и продали желающим построить на них частные дома. Одного из членов преступной группы уже осудили в августе, он получил 3,5 года лишения свободы. 2 ноября приговор вынесли бизнесмену (по данным СБИС единственным руководителем и ликвидатором ООО «Агрорент» является Сергей Скоробогатов): он получил 2,5 года заключения в колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Также суд обязал вернуть государству всю сумму нанесенного ущерба. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший руководитель ООО «Агрорент» вступил в сговор с должностными лицами одного из управлений областного Росимущества и обманом на выгодных условиях получил земельный участок, тем самым причинив Российской Федерации ущерб в 17 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «В период с сентября 2020 года по август 2021 года экс-руководитель ООО „Агрорент“, действуя в сговоре с должностными лицами управления земельным фондом Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, заключил договор аренды земельного участка, находящегося в госсобственности. Затем участники преступной группы представили в Росреестр и Росимущества ложные сведения, что позволило приобрести землю без проведения торгов по кадастровой стоимости. Размер ущерба Российской Федерации превысил 17 млн рублей», — рассказали в ведомстве. Схема была такова: полученную землю махинаторы разделили на участки и продали желающим построить на них частные дома. Одного из членов преступной группы уже осудили в августе, он получил 3,5 года лишения свободы. 2 ноября приговор вынесли бизнесмену (по данным СБИС единственным руководителем и ликвидатором ООО «Агрорент» является Сергей Скоробогатов): он получил 2,5 года заключения в колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Также суд обязал вернуть государству всю сумму нанесенного ущерба.