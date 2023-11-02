Студентка обвинила УрФУ в незаконном отчислении из-за курсовой

02 ноября 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Студентка УрФУ уверяет, что ее отчисляют из-за того, что преподаватель не принял курсовую Фото: Анна Майорова © URA.RU Студентка из Екатеринбурга Полина Краснопевцева обвинила Уральский федеральный университет (УрФУ) в незаконном отчислении. Девушка утверждает, что отчислить ее хотят из-за одного долга по курсовой работе. «У меня образовался долг по предмету, так как преподаватель отказался принимать работу из-за ее высокого качества и сомнений, что такую курсовую мог написать первокурсник. В учебном отделе со студентами общаются некорректно и говорят, что им „проще отчислить“ учащихся», — отметила девушка на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УрФУ. Там заявили о том, что курсовая действительно не сдана. «Отчисление ей не грозит», — отметили в вузе. Ранее URA.RU писало о том, что экс-студентка Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) попала в больницу из-за нервного срыва, который был спровоцирован из-за незаконного отчисления. По словам девушки, в документах указали причину отчисления — неуспеваемость, но девушка уверяет, что эта информация не соответствует действительности. Чтобы добиться справедливости, девушка обратилась в суд.

Студентка из Екатеринбурга Полина Краснопевцева обвинила Уральский федеральный университет (УрФУ) в незаконном отчислении. Девушка утверждает, что отчислить ее хотят из-за одного долга по курсовой работе. «У меня образовался долг по предмету, так как преподаватель отказался принимать работу из-за ее высокого качества и сомнений, что такую курсовую мог написать первокурсник. В учебном отделе со студентами общаются некорректно и говорят, что им „проще отчислить“ учащихся», — отметила девушка на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УрФУ. Там заявили о том, что курсовая действительно не сдана. «Отчисление ей не грозит», — отметили в вузе. Ранее URA.RU писало о том, что экс-студентка Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) попала в больницу из-за нервного срыва, который был спровоцирован из-за незаконного отчисления. По словам девушки, в документах указали причину отчисления — неуспеваемость, но девушка уверяет, что эта информация не соответствует действительности. Чтобы добиться справедливости, девушка обратилась в суд.