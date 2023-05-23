Екатеринбурженка обвинила престижный вуз в незаконном отчислении

Екатеринбурженка подала в суд на УрГЮУ из-за отчисления

23 мая 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Бывшая студентка УрГЮУ утверждает, что ее отчисление проходило с нарушениями и является незаконным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшая студентка Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) попала в больницу из-за нервного срыва, который был спровоцирован, по утверждениям девушки, незаконным отчислением. По ее словам, ректор вуза лично подписал документы на отчисление. Она ходила на личный прием к руководителю УрГЮУ, но разговор не увенчался успехом. Своей историей с журналистом URA.RU поделилась Екатерина Колесникова. Девушка подготовила исковое заявление в суд. Первое заседание назначено на 22 июня. «Я окончила бакалавриат УрГЮУ, а потом пошла учиться в магистратуру. Всегда гордилась тем, что учусь в престижном вузе. Была всегда прилежной студенткой, даже была старостой группы. Готовилась к защите диссертации, но небольшой конфликт с деканатом закончился для меня отчислением. Я считаю такие действия незаконными. И даже прием у ректора вуза Владимира Бублика не дал результатов — он просто отказался разбираться в ситуации, поставил подпись, и меня убрали из университета», — рассказала Колесникова. По словам девушки, в документах указали причину отчисления — неуспеваемость. Колесникова же утверждает, что эта информация не соответствует действительности. «Ситуация выглядит комичной. Я училась с отличием, а тут отчислили за академическую неуспеваемость. Данная формулировка не имеет никакого отношения к реальности. Все, чего я хочу — добиться справедливости. Поэтому я обратилась суд», — посетовала Колесникова. В пресс-службе Уральского государственного юридического университета URA.RU не стали комментировать запрос, ссылаясь на закон. «В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 06.02.2023) «О персональных данных» УрГЮУ не имеет права раскрывать третьим лицам и распространять персональные данные без согласия субъекта, если иное не предусмотрено федеральным законом. Таким образом, университет не вправе предоставить ответы на вопросы 1-3 соответствующего запроса. Вопросы, связанные с восстановлением в УрГЮУ, регулируются «Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «УрГЮУ». Соответствующий документ размещен на официальном сайте университета», — отметили в учебном заведении. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент информационной политики региона (ДИП). Там рекомендовали обратиться в Министерство науки и высшего образования РФ. «Обращение поступало в министерство образования региона, заявителю разъяснили, что свердловский минобр, не являясь учредителем ВУЗа, не уполномочен вмешиваться в данную ситуацию. Заявителю рекомендовали обратиться к учредителю ВУЗа», — заявили в ДИПе. URA.RU направило официальный запрос в Министерство науки и высшего образования РФ. На момент публикации ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшая студентка Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) попала в больницу из-за нервного срыва, который был спровоцирован, по утверждениям девушки, незаконным отчислением. По ее словам, ректор вуза лично подписал документы на отчисление. Она ходила на личный прием к руководителю УрГЮУ, но разговор не увенчался успехом. Своей историей с журналистом URA.RU поделилась Екатерина Колесникова. Девушка подготовила исковое заявление в суд. Первое заседание назначено на 22 июня. «Я окончила бакалавриат УрГЮУ, а потом пошла учиться в магистратуру. Всегда гордилась тем, что учусь в престижном вузе. Была всегда прилежной студенткой, даже была старостой группы. Готовилась к защите диссертации, но небольшой конфликт с деканатом закончился для меня отчислением. Я считаю такие действия незаконными. И даже прием у ректора вуза Владимира Бублика не дал результатов — он просто отказался разбираться в ситуации, поставил подпись, и меня убрали из университета», — рассказала Колесникова. По словам девушки, в документах указали причину отчисления — неуспеваемость. Колесникова же утверждает, что эта информация не соответствует действительности. «Ситуация выглядит комичной. Я училась с отличием, а тут отчислили за академическую неуспеваемость. Данная формулировка не имеет никакого отношения к реальности. Все, чего я хочу — добиться справедливости. Поэтому я обратилась суд», — посетовала Колесникова. В пресс-службе Уральского государственного юридического университета URA.RU не стали комментировать запрос, ссылаясь на закон. «В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 06.02.2023) «О персональных данных» УрГЮУ не имеет права раскрывать третьим лицам и распространять персональные данные без согласия субъекта, если иное не предусмотрено федеральным законом. Таким образом, университет не вправе предоставить ответы на вопросы 1-3 соответствующего запроса. Вопросы, связанные с восстановлением в УрГЮУ, регулируются «Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «УрГЮУ». Соответствующий документ размещен на официальном сайте университета», — отметили в учебном заведении. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент информационной политики региона (ДИП). Там рекомендовали обратиться в Министерство науки и высшего образования РФ. «Обращение поступало в министерство образования региона, заявителю разъяснили, что свердловский минобр, не являясь учредителем ВУЗа, не уполномочен вмешиваться в данную ситуацию. Заявителю рекомендовали обратиться к учредителю ВУЗа», — заявили в ДИПе. URA.RU направило официальный запрос в Министерство науки и высшего образования РФ. На момент публикации ответ не поступил.