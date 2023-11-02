Захарова: РФ не удается спасти из сектора Газа тысячу россиян

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
В списке на эвакуацию из Газы около тысячи россиян, заявила Мария Захарова Фото:
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Около тысячи россиян записались в списки на эвакуацию из сектора Газа. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, пока что данный вопрос не удается решить.

«Там порядка тысячи человек записались в списки на эвакуацию», — сообщила Захарова на брифинге. Трансляция доступна на youtube-канале МИД РФ. По ее словам, сейчас российская сторона прорабатывает вопрос по эвакуации, но решить его не удается. Кроме того, РФ контактирует с Израилем, Египтом и Палестиной для начала подобных мероприятий.

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Около тысячи россиян записались в списки на эвакуацию из сектора Газа. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, пока что данный вопрос не удается решить. «Там порядка тысячи человек записались в списки на эвакуацию», — сообщила Захарова на брифинге. Трансляция доступна на youtube-канале МИД РФ. По ее словам, сейчас российская сторона прорабатывает вопрос по эвакуации, но решить его не удается. Кроме того, РФ контактирует с Израилем, Египтом и Палестиной для начала подобных мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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