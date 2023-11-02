Захарова: РФ не удается спасти из сектора Газа тысячу россиян

В списке на эвакуацию из Газы около тысячи россиян, заявила Мария Захарова
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Около тысячи россиян записались в списки на эвакуацию из сектора Газа. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, пока что данный вопрос не удается решить.
«Там порядка тысячи человек записались в списки на эвакуацию», — сообщила Захарова на брифинге. Трансляция доступна на
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