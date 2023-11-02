Захарова: РФ не удается спасти из сектора Газа тысячу россиян

02 ноября 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

В списке на эвакуацию из Газы около тысячи россиян, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Около тысячи россиян записались в списки на эвакуацию из сектора Газа. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, пока что данный вопрос не удается решить. «Там порядка тысячи человек записались в списки на эвакуацию», — сообщила Захарова на брифинге. Трансляция доступна на youtube-канале МИД РФ. По ее словам, сейчас российская сторона прорабатывает вопрос по эвакуации, но решить его не удается. Кроме того, РФ контактирует с Израилем, Египтом и Палестиной для начала подобных мероприятий.

Около тысячи россиян записались в списки на эвакуацию из сектора Газа. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, пока что данный вопрос не удается решить. «Там порядка тысячи человек записались в списки на эвакуацию», — сообщила Захарова на брифинге. Трансляция доступна на youtube-канале МИД РФ. По ее словам, сейчас российская сторона прорабатывает вопрос по эвакуации, но решить его не удается. Кроме того, РФ контактирует с Израилем, Египтом и Палестиной для начала подобных мероприятий.