Два человека погибли в ДТП на свердловской трассе

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Также в аварии пострадали три человека (архивное фото) Фото:

На 64 км трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск после ДТП погибли два человека. Также пострадали два ребенка и водитель другой машины, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, на 64-м км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в другой Hyundai Solaris. В аварии погибли два человека, еще два ребенка и водитель пострадали», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

Ранее Госавтоинспекция вводила ограничения на двух свердловских трассах. Причиной стали неубранные от снега дороги.

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На 64 км трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск после ДТП погибли два человека. Также пострадали два ребенка и водитель другой машины, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, на 64-м км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в другой Hyundai Solaris. В аварии погибли два человека, еще два ребенка и водитель пострадали», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Ранее Госавтоинспекция вводила ограничения на двух свердловских трассах. Причиной стали неубранные от снега дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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