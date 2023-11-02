Два человека погибли в ДТП на свердловской трассе

02 ноября 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Также в аварии пострадали три человека (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 64 км трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск после ДТП погибли два человека. Также пострадали два ребенка и водитель другой машины, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, на 64-м км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в другой Hyundai Solaris. В аварии погибли два человека, еще два ребенка и водитель пострадали», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Ранее Госавтоинспекция вводила ограничения на двух свердловских трассах. Причиной стали неубранные от снега дороги.

На 64 км трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск после ДТП погибли два человека. Также пострадали два ребенка и водитель другой машины, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, на 64-м км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в другой Hyundai Solaris. В аварии погибли два человека, еще два ребенка и водитель пострадали», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Ранее Госавтоинспекция вводила ограничения на двух свердловских трассах. Причиной стали неубранные от снега дороги.