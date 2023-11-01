01 ноября 2023

Власти города ХМАО отреагировали на ЧП в «Пятерочке»

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговая сеть «Пятёрочка». Курган , торговая сеть пятерочка, магазин пятерочка, тц пятерочка
Мужчина задержали и отправили в ПНД Фото:

Мэр Радужного Наталья Гулина опровергла информацию о наркотическом или алкогольном опьянении мужчины, который устроил погром в «Пятерочке». Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«В настоящее время материал находится в следственном комитете РФ по ХМАО и ОМВД по городу Радужный. Ведется расследование. Информация о том, что гражданин находился в наркотическом или алкогольном опьянении, не подтверждена», — указано в сообщении.

Кроме этого, Гулина посоветовала журналистам черпать информацию из официальных источников. «Всем кому интересно, рекомендую следить за сообщениями в официальных источниках следственного комитета и прокуратуры», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО устроил погром в «Пятерочке». По предварительным данным, мужчина болен и проходит лечение.

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Мэр Радужного Наталья Гулина опровергла информацию о наркотическом или алкогольном опьянении мужчины, который устроил погром в «Пятерочке». Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «В настоящее время материал находится в следственном комитете РФ по ХМАО и ОМВД по городу Радужный. Ведется расследование. Информация о том, что гражданин находился в наркотическом или алкогольном опьянении, не подтверждена», — указано в сообщении. Кроме этого, Гулина посоветовала журналистам черпать информацию из официальных источников. «Всем кому интересно, рекомендую следить за сообщениями в официальных источниках следственного комитета и прокуратуры», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО устроил погром в «Пятерочке». По предварительным данным, мужчина болен и проходит лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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