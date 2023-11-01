Власти города ХМАО отреагировали на ЧП в «Пятерочке»

Мэр Радужного Наталья Гулина опровергла информацию о наркотическом или алкогольном опьянении мужчины, который устроил погром в «Пятерочке». Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
«В настоящее время материал находится в следственном комитете РФ по ХМАО и ОМВД по городу Радужный. Ведется расследование. Информация о том, что гражданин находился в наркотическом или алкогольном опьянении, не подтверждена», — указано в сообщении.
Кроме этого, Гулина посоветовала журналистам черпать информацию из официальных источников. «Всем кому интересно, рекомендую следить за сообщениями в официальных источниках следственного комитета и прокуратуры», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО устроил погром в «Пятерочке». По предварительным данным, мужчина болен и проходит лечение.
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