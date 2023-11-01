01 ноября 2023

Житель ХМАО устроил погром в «Пятерочке». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Чижика от X5 Пятерочка. Екатеринбург, пятерочка, x5 retail group, чижик
Мужчину задержали в магазине и доставили в ПНД Фото:

В Радужном мужчина в неадекватном состоянии устроил дебош в магазине «Пятерочка», а после задержания полицией впал в кому. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.

«В полицию сообщили, что в „Пятерочке“ мужчина с ножом ведет себя неадекватно. Размахивает руками, кричит, скидывает товар с полок. На место были отправлены сотрудники полиции. Они его задержали и отправили в ПНД. Но как только мужчина оказался в больнице, медики сообщили, что он впал в кому. Есть подозрения на передозировку наркотиками или медикаментозными препаратами. Есть информация, что мужчина болен и проходит лечение», — сообщил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в компанию 5X Group, которая владеет сетью магазинов «Пятерочка». В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. В окружном управлении МВД подтвердили информацию о задержании мужчины. «По данному факту проводится проверка. Подробная информация будет после ее завершения», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что жильцы дома по улице Салманова в Нижневартовске обратились к властям города с просьбой изолировать от них психически неуравновешенного соседа. Обеспокоенные собственники предлагают принудительно госпитализировать или выселить неадекватного дебошира, который испражняется в лифте и ходит по подъезду абсолютно голый.

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В Радужном мужчина в неадекватном состоянии устроил дебош в магазине «Пятерочка», а после задержания полицией впал в кому. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «В полицию сообщили, что в „Пятерочке“ мужчина с ножом ведет себя неадекватно. Размахивает руками, кричит, скидывает товар с полок. На место были отправлены сотрудники полиции. Они его задержали и отправили в ПНД. Но как только мужчина оказался в больнице, медики сообщили, что он впал в кому. Есть подозрения на передозировку наркотиками или медикаментозными препаратами. Есть информация, что мужчина болен и проходит лечение», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в компанию 5X Group, которая владеет сетью магазинов «Пятерочка». В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. В окружном управлении МВД подтвердили информацию о задержании мужчины. «По данному факту проводится проверка. Подробная информация будет после ее завершения», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что жильцы дома по улице Салманова в Нижневартовске обратились к властям города с просьбой изолировать от них психически неуравновешенного соседа. Обеспокоенные собственники предлагают принудительно госпитализировать или выселить неадекватного дебошира, который испражняется в лифте и ходит по подъезду абсолютно голый.
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© Служба новостей «URA.RU»
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