02 ноября 2023

Тюменцы стали реже обращаться к посредникам по продаже автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон ВОЛЬВО. Челябинск, зима, шкода, автомобиль, машины в снегу, иномарка, с пробегом
Горожане стали продавать автомобили самостоятельно или через интернет-сервисы Фото:

Жители Тюмени стали реже обращаться к посредникам по продаже автомобилей. Об этом сообщили сотрудники магазина по реализации подержанных машин «Автомобильная ярмарка».

«Заметили такую тенденцию, что за последний год люди стали реже обращаться в салоны для перепродажи своих автомобилей. Предпочитают самостоятельно реализовывать или через интернет-сервисы. Так они могут контролировать цены и называть любую сумму при сделке», — сообщил сотрудник отдела продаж компании «Автомобильная ярмарка».

Собеседник агентства добавляет, что за последний год цены на подержанные автомобили выросли в среднем на 100 тысяч рублей. Благодаря этому горожане при продаже своих автомобилей, купленных более 10 лет назад, в настоящее время могут выручить сумму больше изначальной стоимости.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области за год на 12,6% подорожали подержанные автомобили. Средняя цена на машины с пробегом составляет 850 000 рублей.

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Жители Тюмени стали реже обращаться к посредникам по продаже автомобилей. Об этом сообщили сотрудники магазина по реализации подержанных машин «Автомобильная ярмарка». «Заметили такую тенденцию, что за последний год люди стали реже обращаться в салоны для перепродажи своих автомобилей. Предпочитают самостоятельно реализовывать или через интернет-сервисы. Так они могут контролировать цены и называть любую сумму при сделке», — сообщил сотрудник отдела продаж компании «Автомобильная ярмарка». Собеседник агентства добавляет, что за последний год цены на подержанные автомобили выросли в среднем на 100 тысяч рублей. Благодаря этому горожане при продаже своих автомобилей, купленных более 10 лет назад, в настоящее время могут выручить сумму больше изначальной стоимости. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области за год на 12,6% подорожали подержанные автомобили. Средняя цена на машины с пробегом составляет 850 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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