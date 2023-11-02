Тюменцы стали реже обращаться к посредникам по продаже автомобилей

03 ноября 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Горожане стали продавать автомобили самостоятельно или через интернет-сервисы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Тюмени стали реже обращаться к посредникам по продаже автомобилей. Об этом сообщили сотрудники магазина по реализации подержанных машин «Автомобильная ярмарка». «Заметили такую тенденцию, что за последний год люди стали реже обращаться в салоны для перепродажи своих автомобилей. Предпочитают самостоятельно реализовывать или через интернет-сервисы. Так они могут контролировать цены и называть любую сумму при сделке», — сообщил сотрудник отдела продаж компании «Автомобильная ярмарка». Собеседник агентства добавляет, что за последний год цены на подержанные автомобили выросли в среднем на 100 тысяч рублей. Благодаря этому горожане при продаже своих автомобилей, купленных более 10 лет назад, в настоящее время могут выручить сумму больше изначальной стоимости. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области за год на 12,6% подорожали подержанные автомобили. Средняя цена на машины с пробегом составляет 850 000 рублей.

Жители Тюмени стали реже обращаться к посредникам по продаже автомобилей. Об этом сообщили сотрудники магазина по реализации подержанных машин «Автомобильная ярмарка». «Заметили такую тенденцию, что за последний год люди стали реже обращаться в салоны для перепродажи своих автомобилей. Предпочитают самостоятельно реализовывать или через интернет-сервисы. Так они могут контролировать цены и называть любую сумму при сделке», — сообщил сотрудник отдела продаж компании «Автомобильная ярмарка». Собеседник агентства добавляет, что за последний год цены на подержанные автомобили выросли в среднем на 100 тысяч рублей. Благодаря этому горожане при продаже своих автомобилей, купленных более 10 лет назад, в настоящее время могут выручить сумму больше изначальной стоимости. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области за год на 12,6% подорожали подержанные автомобили. Средняя цена на машины с пробегом составляет 850 000 рублей.