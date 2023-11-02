Челябинец впал в кому после ЧП на стройке

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За жизнь мужчины борются врачи Фото:

В Челябинске мужчина впал в кому после того, как во время работы на стройке ему на голову упал металлический предмет. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, сейчас мужчину пытаются спасти врачи.

«Мужчина был доставлен в горбольницу №3 с работы. На момент поступления он уже находился в состоянии комы. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Сейчас врачи пытаются спасти ему жизнь», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчина работал на стройке разнорабочим. Несчастный случай произошел под вечер 31 октября. На место была оперативно вызвана бригада скорой помощи, которая и доставила работника в больницу.

URA.RU связалось с поликлиникой. Там сообщили, что по вопросу состояния пациента необходимо связаться с приемным покоем. Там на звонок корреспондента не ответили. Агентство направило запрос в пресс-службу минздрава региона. На момент публикации ответа не последовало. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинске мужчина впал в кому после того, как во время работы на стройке ему на голову упал металлический предмет. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, сейчас мужчину пытаются спасти врачи. «Мужчина был доставлен в горбольницу №3 с работы. На момент поступления он уже находился в состоянии комы. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Сейчас врачи пытаются спасти ему жизнь», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчина работал на стройке разнорабочим. Несчастный случай произошел под вечер 31 октября. На место была оперативно вызвана бригада скорой помощи, которая и доставила работника в больницу. URA.RU связалось с поликлиникой. Там сообщили, что по вопросу состояния пациента необходимо связаться с приемным покоем. Там на звонок корреспондента не ответили. Агентство направило запрос в пресс-службу минздрава региона. На момент публикации ответа не последовало. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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