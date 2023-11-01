01 ноября 2023

Мэр Ситникова приехала успокаивать митингующих курганцев. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Кургана приехала на митинг жителей микрорайона Зайково
Мэр Кургана приехала на митинг жителей микрорайона Зайково Фото:
новость из сюжета
Скандал из-за закрытия поворота в микрорайон Зайково

Глава Кургана Елена Ситникова приехала в микрорайон Зайково, чтобы успокаивать горожан, которые устроили митинг из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. Об это передает корреспондент URA.RU с места событий.

«В микрорайон Зайково приехала мэр Кургана Елена Ситникова успокаивать горожан, которые митингуют из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. Глава рассказывает жителям о том, что ведутся предпроектные работы, до конца ноября обещают сделать дорогу в щебеночном исполнении», — передает корреспондент URA.RU. Также на встрече с жителями председатель Курганской гордумы Игорь Прозоров, директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков и депутат гордумы Анастасия Романович.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана спровоцировала скандал с жителями микрорайона Зайково из-за перекрытия трассы. По данным источников, чиновники должны были предупредить горожан до середины сентября о том, что будут демонтировать светофор и запретят поворот. Об этом жителям микрорайона стало известно только 2 ноября.

В микрорайоне Зайково жители собрались на митинг из-за перекрытия трассы
В микрорайоне Зайково жители собрались на митинг из-за перекрытия трассы
Фото:
За митингующими следят сотрудники полиции
За митингующими следят сотрудники полиции
Фото:

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Глава Кургана Елена Ситникова приехала в микрорайон Зайково, чтобы успокаивать горожан, которые устроили митинг из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. Об это передает корреспондент URA.RU с места событий. «В микрорайон Зайково приехала мэр Кургана Елена Ситникова успокаивать горожан, которые митингуют из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. Глава рассказывает жителям о том, что ведутся предпроектные работы, до конца ноября обещают сделать дорогу в щебеночном исполнении», — передает корреспондент URA.RU. Также на встрече с жителями председатель Курганской гордумы Игорь Прозоров, директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков и депутат гордумы Анастасия Романович. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана спровоцировала скандал с жителями микрорайона Зайково из-за перекрытия трассы. По данным источников, чиновники должны были предупредить горожан до середины сентября о том, что будут демонтировать светофор и запретят поворот. Об этом жителям микрорайона стало известно только 2 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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