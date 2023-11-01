Мэр Ситникова приехала успокаивать митингующих курганцев. Фото, видео

02 ноября 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Мэр Кургана приехала на митинг жителей микрорайона Зайково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Скандал из-за закрытия поворота в микрорайон Зайково Глава Кургана Елена Ситникова приехала в микрорайон Зайково, чтобы успокаивать горожан, которые устроили митинг из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. Об это передает корреспондент URA.RU с места событий. «В микрорайон Зайково приехала мэр Кургана Елена Ситникова успокаивать горожан, которые митингуют из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. Глава рассказывает жителям о том, что ведутся предпроектные работы, до конца ноября обещают сделать дорогу в щебеночном исполнении», — передает корреспондент URA.RU. Также на встрече с жителями председатель Курганской гордумы Игорь Прозоров, директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков и депутат гордумы Анастасия Романович. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана спровоцировала скандал с жителями микрорайона Зайково из-за перекрытия трассы. По данным источников, чиновники должны были предупредить горожан до середины сентября о том, что будут демонтировать светофор и запретят поворот. Об этом жителям микрорайона стало известно только 2 ноября. В микрорайоне Зайково жители собрались на митинг из-за перекрытия трассы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За митингующими следят сотрудники полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова приехала в микрорайон Зайково, чтобы успокаивать горожан, которые устроили митинг из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. Об это передает корреспондент URA.RU с места событий. «В микрорайон Зайково приехала мэр Кургана Елена Ситникова успокаивать горожан, которые митингуют из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. Глава рассказывает жителям о том, что ведутся предпроектные работы, до конца ноября обещают сделать дорогу в щебеночном исполнении», — передает корреспондент URA.RU. Также на встрече с жителями председатель Курганской гордумы Игорь Прозоров, директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков и депутат гордумы Анастасия Романович. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана спровоцировала скандал с жителями микрорайона Зайково из-за перекрытия трассы. По данным источников, чиновники должны были предупредить горожан до середины сентября о том, что будут демонтировать светофор и запретят поворот. Об этом жителям микрорайона стало известно только 2 ноября.