Глава Кургана Елена Ситникова приехала в микрорайон Зайково, чтобы успокаивать горожан, которые устроили митинг из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. Об это передает корреспондент URA.RU с места событий.
«В микрорайон Зайково приехала мэр Кургана Елена Ситникова успокаивать горожан, которые митингуют из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. Глава рассказывает жителям о том, что ведутся предпроектные работы, до конца ноября обещают сделать дорогу в щебеночном исполнении», — передает корреспондент URA.RU. Также на встрече с жителями председатель Курганской гордумы Игорь Прозоров, директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков и депутат гордумы Анастасия Романович.
Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана спровоцировала скандал с жителями микрорайона Зайково из-за перекрытия трассы. По данным источников, чиновники должны были предупредить горожан до середины сентября о том, что будут демонтировать светофор и запретят поворот. Об этом жителям микрорайона стало известно только 2 ноября.
В микрорайоне Зайково жители собрались на митинг из-за перекрытия трассы
Глава Кургана Елена Ситникова приехала в микрорайон Зайково, чтобы успокаивать горожан, которые устроили митинг из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. Об это передает корреспондент URA.RU с места событий. «В микрорайон Зайково приехала мэр Кургана Елена Ситникова успокаивать горожан, которые митингуют из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. Глава рассказывает жителям о том, что ведутся предпроектные работы, до конца ноября обещают сделать дорогу в щебеночном исполнении», — передает корреспондент URA.RU. Также на встрече с жителями председатель Курганской гордумы Игорь Прозоров, директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков и депутат гордумы Анастасия Романович. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана спровоцировала скандал с жителями микрорайона Зайково из-за перекрытия трассы. По данным источников, чиновники должны были предупредить горожан до середины сентября о том, что будут демонтировать светофор и запретят поворот. Об этом жителям микрорайона стало известно только 2 ноября.