Экс-ректор Пермского госуниверситета, где произошла стрельба, оказался в шаге от суда

Бывшее руководство Пермского госуниверситета ожидает суд

02 ноября 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Красильников обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства Пермского государственного университета (ПГНИУ), где в сентябре 2021 года произошла стрельба, завершено. Экс-ректор вуза Дмитрий Красильников, а также бывший проректор Павел Блусь, начальник отдела контроля университета Михаил Мухачев обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Аналогичное обвинение предъявлено и сотруднице Росгвардии Наталье Головановой, сообщает СКР в Telegram. «Уголовное дело в отношении Дмитрия Красильникова, Павла Блуся, Михаила Мухачева и Натальи Головановой направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — говорится в telegram-канале СКР. По версии следствия, Красильников, Блусь и Мухачев не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности университета. В учебном заведении отсутствовала система оповещения на случай вооруженного нападения, включающая трансляции через громкоговорители и инструкции для учащихся и преподавателей о действиях в экстренной ситуации. Руководство университета знало об имеющихся недостатках, но подготовило необходимые документы «с указанием о соответствии вуза требованиям антитеррористической безопасности». Сотрудница Росгвардии Голованова, которая проводила проверку ПГНИУ, подписала эти документы. На защиту обвиняемых, в ходе расследования данного уголовного дела, встала Генпрокуратрура РФ, отмечает СКР. Надзорное ведомство «неоднократно высказывало мнение о том, что действия руководства университета и сотрудника Росгвардии не образуют состав инкриминируемого им преступления». В Генпрокуратуре отмечали, что жертвы пострадали непосредственно от умышленных действий нападавшего — Тимура Бекмансурова. Однако следствие доказало, что если бы учащиеся вуза были оповещены о нападении надлежащим образом, они бы имели «реальную возможность укрыться в безопасном месте». Нападение на Пермский госуниверситет было совершено в сентябре 2021 года. В результате атаки, которую устроил Бекмансуров, погибло шесть человек, десятки получили ранения и различные травмы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства Пермского государственного университета (ПГНИУ), где в сентябре 2021 года произошла стрельба, завершено. Экс-ректор вуза Дмитрий Красильников, а также бывший проректор Павел Блусь, начальник отдела контроля университета Михаил Мухачев обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Аналогичное обвинение предъявлено и сотруднице Росгвардии Наталье Головановой, сообщает СКР в Telegram. «Уголовное дело в отношении Дмитрия Красильникова, Павла Блуся, Михаила Мухачева и Натальи Головановой направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — говорится в telegram-канале СКР. По версии следствия, Красильников, Блусь и Мухачев не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности университета. В учебном заведении отсутствовала система оповещения на случай вооруженного нападения, включающая трансляции через громкоговорители и инструкции для учащихся и преподавателей о действиях в экстренной ситуации. Руководство университета знало об имеющихся недостатках, но подготовило необходимые документы «с указанием о соответствии вуза требованиям антитеррористической безопасности». Сотрудница Росгвардии Голованова, которая проводила проверку ПГНИУ, подписала эти документы. На защиту обвиняемых, в ходе расследования данного уголовного дела, встала Генпрокуратрура РФ, отмечает СКР. Надзорное ведомство «неоднократно высказывало мнение о том, что действия руководства университета и сотрудника Росгвардии не образуют состав инкриминируемого им преступления». В Генпрокуратуре отмечали, что жертвы пострадали непосредственно от умышленных действий нападавшего — Тимура Бекмансурова. Однако следствие доказало, что если бы учащиеся вуза были оповещены о нападении надлежащим образом, они бы имели «реальную возможность укрыться в безопасном месте». Нападение на Пермский госуниверситет было совершено в сентябре 2021 года. В результате атаки, которую устроил Бекмансуров, погибло шесть человек, десятки получили ранения и различные травмы.