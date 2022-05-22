Источники раскрыли детали уголовного дела в отношении главы ПГНИУ

Система оповещения не работала должным образом и не была установлена во всех помещениях вуза Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Во время нападения на пермский госуниверситет (ПГНИУ) не сработала система оповещения. Как считает следствие, ректор вуза Дмитрий Красильников и сотрудница Росгвардии Наталья Голованова подписали акт о соответствии требованиям безопасности в вузе вопреки нарушениям.

«В 2018 году будущий ректор вуза Дмитрий Красильников и сотрудница Росгвардии Наталья Голованова подписали акт о соответствии этим требованиям территории кампуса. На самом деле в части помещений вуза не была установлена система оповещения», — сообщает «Коммерсантъ — Прикамье» со ссылкой на источники.

В 2017 году у проректора ПГНИУ по стратегическому развитию Дмитрий Красильникова появились новые обязанности по обеспечению антитеррористической безопасности университета. Он должен был установить в помещениях вуза систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и обеспечить ее нормальную работу. После стрельбы на территории кампуса выяснилось, что СОУЭ не работала должным образом и не была установлена во всех помещениях, из-за чего студенты просто не услышали сирены.

Также о соответствии территории учреждения требованиям антитеррористической безопасности отчитались проректор Павел Блусь и зампреда антикоррупционной комиссии Михаил Мухачев. В их отношении и в отношении Красильникова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующие требованиям безопасности, повлекшие смерти более 2 лиц). Головановой инкриминируют ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерти более 2 лиц).

Ранее в ПГНИУ прокомментировали возбуждение уголовного дела в отношении ректора вуза. Там заявили, что любые домыслы и комментарии преждевременны до суда.