В Челябинске троллейбус №7 отменят, а №12 и №14 изменят свой маршрут

02 ноября 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Будет закрыто движение троллейбусов через перекресток Свердловского и Комсомольского проспектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 3 по 4 ноября из-за модернизации контактной сети троллейбус №7 временно отменяется, а №12 и №14 изменят свой маршрут. Будет закрыто движение троллейбусов через перекресток Свердловского и Комсомольского проспектов, сообщили в пресс-службе перевозчика. «С 3 по 14 ноября закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского и Комсомольского проспектов. Троллейбус 7 временно отменяется, а 12, 14 — изменят маршруты. Причина — модернизация контактной сети», — сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, в это время троллейбус № 12 проследует по маршруту: Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Свердловский проспект — АМЗ: обратно — АМЗ — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская. Также № 14 будет перенаправлен по маршруту: Троллейбусное депо № 2 — Черкасская — ЧМК и Молдавская — Молодогвардейцев — Парк Гагарина. Жителям и гостям Челябинска в это время рекомендуют пользоваться альтернативными видами транспорта. Следует обратить внимание на автобусы под номерами 9, 15, 18, 31, 34, 71.

В Челябинске с 3 по 4 ноября из-за модернизации контактной сети троллейбус №7 временно отменяется, а №12 и №14 изменят свой маршрут. Будет закрыто движение троллейбусов через перекресток Свердловского и Комсомольского проспектов, сообщили в пресс-службе перевозчика. «С 3 по 14 ноября закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского и Комсомольского проспектов. Троллейбус 7 временно отменяется, а 12, 14 — изменят маршруты. Причина — модернизация контактной сети», — сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, в это время троллейбус № 12 проследует по маршруту: Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Свердловский проспект — АМЗ: обратно — АМЗ — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская. Также № 14 будет перенаправлен по маршруту: Троллейбусное депо № 2 — Черкасская — ЧМК и Молдавская — Молодогвардейцев — Парк Гагарина. Жителям и гостям Челябинска в это время рекомендуют пользоваться альтернативными видами транспорта. Следует обратить внимание на автобусы под номерами 9, 15, 18, 31, 34, 71.