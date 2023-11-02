Авария произошла в Дегтярске (архивное фото)
В Дегтярске (Свердловская область) автобус с пассажирами попал в ДТП. Травмы получили три человека, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, водитель легковушки не уступил дорогу и врезался в автобус. Пострадали водитель и два пассажира автобуса», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловская область».
Авария произошла на Почтовой, 2. Врачи оказывают помощь пострадавшим.
В аварии пострадали три человека
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