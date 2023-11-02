В Свердловской области автобус с пассажирами попал в аварию. Фото

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Автобусы. Курган, автобус, общественный транспорт, пассажиры
Авария произошла в Дегтярске (архивное фото) Фото:

В Дегтярске (Свердловская область) автобус с пассажирами попал в ДТП. Травмы получили три человека, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель легковушки не уступил дорогу и врезался в автобус. Пострадали водитель и два пассажира автобуса», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловская область».

Авария произошла на Почтовой, 2. Врачи оказывают помощь пострадавшим.

В аварии пострадали три человека
В аварии пострадали три человека
Фото:

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В Дегтярске (Свердловская область) автобус с пассажирами попал в ДТП. Травмы получили три человека, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, водитель легковушки не уступил дорогу и врезался в автобус. Пострадали водитель и два пассажира автобуса», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловская область». Авария произошла на Почтовой, 2. Врачи оказывают помощь пострадавшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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