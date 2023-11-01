01 ноября 2023

Самолет авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицей

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Челябинск, авиакомпания ямал, летное поле
Следы птицы на самолете обнаружили уже после посадки Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицей во время выполнения рейса в Омск. Об сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Следы пернатой обнаружили уже после приземления.

«1 ноября, Airbus-320, „Ямал“. При послеполетном осмотре в аэропорту назначения (Омск), экипаж обнаружил следы столкновения с птицей на двигателе №1», — говорится в сообщении telegram-канала AVIAINCIDENT.

URA.RU направило запрос в пресс-службу перевозчика. Ответ ожидается.

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Самолет авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицей во время выполнения рейса в Омск. Об сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Следы пернатой обнаружили уже после приземления. «1 ноября, Airbus-320, „Ямал“. При послеполетном осмотре в аэропорту назначения (Омск), экипаж обнаружил следы столкновения с птицей на двигателе №1», — говорится в сообщении telegram-канала AVIAINCIDENT. URA.RU направило запрос в пресс-службу перевозчика. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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