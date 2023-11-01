Следы птицы на самолете обнаружили уже после посадки
Самолет авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицей во время выполнения рейса в Омск. Об сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Следы пернатой обнаружили уже после приземления.
«1 ноября, Airbus-320, „Ямал“. При послеполетном осмотре в аэропорту назначения (Омск), экипаж обнаружил следы столкновения с птицей на двигателе №1», — говорится в сообщении telegram-канала AVIAINCIDENT.
URA.RU направило запрос в пресс-службу перевозчика. Ответ ожидается.
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